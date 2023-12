Russland als Bedrohung Europas? "Die Gefahr ist real"

Szenario Trump: "düster für die Ukraine und Europa"

BR24: Es ist noch ein Jahr bis zur Präsidentschaftswahl in den USA. Sollte Trump der Kandidat der Republikaner werden und dann auch erneut US-Präsident, wäre das wirklich so schlimm?

Fix: Dass am Ende alles gar nicht so schlimm kommen wird, selbst wenn Trump wiedergewählt wird, dieser Hoffnung sollte man nicht anhängen. Wenn Trump wiedergewählt wird, dann wird er zurückkommen mit der festen Absicht, alles durchzusetzen, von dem er sich in der ersten Amtszeit hat abbringen lassen, inklusive ein möglicher Nato-Austritt der USA, inklusive ein Auslaufen der Hilfen für die Ukraine.

Er wird auch an denen, die ihn kritisiert haben, Rache nehmen, so dunkel muss man das Bild tatsächlich zeichnen. Wenn es ein anderer republikanischer Kandidat, eine andere republikanische Kandidatin wird, dann hängt es stark von deren Ausrichtung ab. Es gibt einige Kandidatinnen und Kandidaten, die fast noch schlimmer als Donald Trump die Ukraine aufgeben wollen, aber es gibt auch andere, die eher traditionell republikanisch orientiert sind und die Unterstützung fortsetzen würden.

Im Szenario Trump sieht es nicht nur für die Ukraine sehr düster aus, sondern auch für Europa, weil dann auch Europas Sicherheit auf dem Spiel steht.

Wird Russland die europäische Sicherheit weiter gefährden?

BR24: Viele Expertinnen und Experten sind sich sicher: Sollte Russland durch diesen Krieg einen Gewinn haben, macht das Schule. Russland bliebe ein konstantes Risiko für Europas Sicherheit, eine konstante Herausforderung für die Nato.

Fix: Russland hat diesen Krieg auch immer als Krieg gegen den Westen formuliert. Also, man muss davon ausgehen, dass Russland seine Ambitionen nicht aufgeben wird. Wenn die Ukraine Territorien abtritt, wird Russland früher oder später wieder den Versuch unternehmen, die komplette Ukraine unter seine Kontrolle zu bekommen und es wird sich auch darin bestärkt fühlen, die Nato und die Nato-Mitglieder im Westen zu provozieren.

Vor allem, wenn Donald Trump – dazu muss er gar nicht offiziell aus der Nato austreten, weil das ja durch den US-Kongress müsste – einfach die Glaubwürdigkeit der Nato infrage stellt und die Glaubwürdigkeit der US-Garantien für Europa und zum Beispiel suggeriert, dass er nicht zur Verteidigung des Baltikums kommen wird. Allein so eine Aussage kann schon ausreichen, um die Verteidigung der Nato komplett zu unterminieren und um Russland zu ermutigen, zu zündeln an den Grenzen zum Baltikum zum Beispiel, selbst wenn es militärisch in einer schwachen Situation sein sollte. Die Gefahr ist tatsächlich real.

BR24: So wird das auch in den USA bewertet?

Fix: In den USA, in Washington sieht man das genauso natürlich. Aber wenn man es durch die Trump-Perspektive sieht, dann hat er seit Jahren, in seiner ersten Amtszeit, ein sehr transaktionales Verständnis von Sicherheit. Für ihn ist es keine geteilte Sicherheit zwischen den USA und Europa, sondern sein Argument ist: Wie viel bezahlen mir die Europäer dafür, dass ich sie verteidige?

Das ist natürlich nicht die Idee, auf die die Nato basiert. Aber am Ende wird es auch ein wichtiger Faktor sein, wie weit die Nato und die europäischen Nato-Mitgliedstaaten bei ihren Verteidigungsausgaben gekommen sind. Zum Beispiel beim Nato-Gipfel in Washington im Juni nächsten Jahres. Wenn dort keine Mehrheit der Nato-Mitglieder endlich die zwei Prozent Verteidigungsausgaben vorweisen kann, dann wird es für jeden republikanischen Kandidaten oder Kandidatin schwierig sein, zu argumentieren, dass man zur Europas Sicherheit kommen muss, wenn in einem Krieg in Europas Nachbarschaft, die Europäer immer noch nicht bereit sind, wenigstens das Minimum auszugeben für ihre eigene Sicherheit.

BR24: Danke für das Gespräch.