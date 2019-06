Klöckner mit Nestlé - Ist die Grenze zu Werbung überschritten?

Nun ist es nicht ungewöhnlich, dass Politiker - verschiedener Parteien - sich mit Unternehmenschefs treffen oder Konzerne besuchen und dann anerkennende Worte sprechen.

"Salz, Zucker und Fette können nur diejenigen reduzieren, die die Produkte herstellen", schrieb eine Sprecherin des BMEL in einer Mail an BR24. "Daher gehört es dazu, mit jenen Verbänden und auch Unternehmen zu sprechen, die hier in der Verantwortung stehen, sie in die Pflicht zu nehmen."

Vorwurf der Schleichwerbung

Dass aber gerade ein einzelnes Unternehmen durch das Video herausgestellt wurde, ist Teil der Kritik. Darauf entgegnete die Sprecherin in ihrer Mail: "Dass wir als Bundesministerium nun verstärkt Kontakt mit einzelnen Unternehmen der Lebensmittelbranche aufnehmen, ist Beleg dafür, dass wir es mit der Umsetzung der Reduktionsstrategie sehr ernst nehmen." Denn die Verbände sähen solche Einzelkontakte nicht gerne, weil einige Unternehmen ambitionierter sein könnten als der Durchschnitt. Das Ministerium halte dies dagegen für wichtig.

Die Aufregung um das Video rührt sicher zum Teil von der allgemeinen und häufig wiederkehrenden Kritik an Nestlé - und an den neuerlichen Zweifeln an Klöckners Unabhängigkeit. Auch als "Bierbotschafterin" sah sich die Ministerin schon mit dem Vorwurf der Schleichwerbung konfrontiert.

Rezo schaltet sich in die Werbungs-Debatte, um Klöckner und Nestlé ein

In die aktuelle Diskussion schaltete sich auch der Youtuber Rezo ein, der kürzlich mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU" eine breite Debatte über den Klimawandel und die Digital-Kompetenz von Union, SPD und AfD losgetreten hatte. Er warf Klöckner jetzt vor, hätte er so ein Video erstellt, dann hätte er es als Werbung kennzeichnen müssen.

Die Antwort des Ministeriums auf Twitter fiel ausweichend aus: "Wir verstehen den Punkt. Und gleichzeitig werben wir dafür, dass es vorangeht mit gesünderen Lebensmitteln (...)." Regierungssprecher Steffen Seibert sagte dazu in der Bundespressekonferenz, in gemeinsamen O-Tönen von Politikern mit Unternehmen sei keine Werbung zu sehen.