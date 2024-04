Ukraine-Krieg einfrieren? "Das ist Populismus!"

BR24: Das heißt, die Diskussion über ein mögliches Einfrieren des Krieges weckt falsche Hoffnungen?

Lange: Niemand kann sagen: So, jetzt hört doch mal auf zu kämpfen und friert den Konflikt ein. Was würde Wladimir Putin denn tun, wenn man das sagt? Der sagt: Also nur, weil die Ukraine nicht mehr angreift und nur, weil die Ukraine keine Munition mehr hat, deswegen höre ich doch nicht auf zu kämpfen. Gerade dann mache ich weiter. Also, wo ist denn das Instrument, mit dem man den Konflikt einfrieren könnte? Das Problem ist doch gerade, dass Putin den Krieg nicht eingefroren lassen wollte. Deswegen hat er doch angegriffen. Und deswegen finde ich diese Formulierung, man könne den Konflikt einfrieren, auch populistisch, weil das eine Problemlösung suggeriert, die es überhaupt gar nicht gibt.

Krieg einfrieren "keine langfristige Lösung"

BR24: Gibt es denn Beispiele aus der Vergangenheit, wo das Einfrieren von Konflikten bereits funktioniert hat?

Lange: Die eingefrorenen Konflikte, die mit Russland zu tun haben, die sind alle einmal eingefroren worden, weil Russland gesagt hat: Wir gehen da nicht ganz raus. Wir frieren da noch eine kleine Präsenz ein, damit wir die später wieder nutzen können, um dann einen Konflikt aufzumachen. Und genau das haben wir ja in Abchasien, in Südossetien, in Transnistrien, auf der Krim und im Donbass in den letzten Jahrzehnten gesehen.

Also aus russischer Perspektive ist Einfrieren nur ein temporärer Punkt, um dann später wieder das zu nutzen. Das ist jedenfalls keine langfristige Lösung. Und aus der Sicht der Staaten, die betroffen sind, muss man sich klarmachen: Einfrieren bedeutet, dass man dauerhaft russische Truppen da hat, wo sie nicht sein sollten. Dass man eigene Gebiete hat, die man nicht kontrolliert. Dass man Russland im Grunde damit ein Vetorecht gibt, auch für Fragen wie die EU-Mitgliedschaft und die Nato-Mitgliedschaft.

Frieden durch Nato-Mitgliedschaft der Ukraine?

BR24: Wäre denn eine Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine Teil der Lösung?

Lange: Wenn wir wollen, dass es einen Kompromiss gibt, selbst wenn die Ukraine Teile ihres Gebiets künftig nicht kontrolliert oder zumindest auf absehbare Zeit nicht kontrolliert - darauf läuft es ja dann hinaus - dann müssen wir der Ukraine zunächst einmal für das Gebiet, das sie kontrolliert, die Möglichkeit einräumen, Mitglied der Nato zu werden. Denn nur dann ist klar, dass dieses Gebiet sicher ist, dass man da investieren kann, dass die Menschen dort wieder alles aufbauen können und dass sie dort friedlich leben können.

Es ist aus meiner Sicht nicht ehrlich und weckt populistisch falsche Hoffnung, wenn man sagt: Wir wollen das einfrieren. Wir wollen aber auch nicht so richtig viel helfen. Eine Nato-Mitgliedschaft wollen wir auch nicht. Und deutsche Truppen in die Ukraine schicken wollen wir schon gar nicht. Das ist etwas, das nicht funktionieren kann.