Nahost-Ticker: EU ruft Israel und Iran zu Angriffsverzicht auf

06.25 Uhr: Berichte: Israel hat schnelle Reaktion auf iranischen Angriff erwogen

Israel hat Medienberichten zufolge eine schnelle Reaktion auf den iranischen Angriff vom vergangenen Wochenende erwogen. Der israelische Rundfunksender Kan berichtet, Regierungschef Netanjahu habe sich, nachdem er mit US-Präsident Biden gesprochen habe, dafür entschieden, vorab genehmigte Pläne für Vergeltungsschläge im Falle eines Angriffs nicht umzusetzen. Diplomatie habe eine Rolle gespielt, sagte ein hochrangiger Beamter, der anonym bleiben wollte, dem Sender. "Es wird eine Antwort geben, aber sie wird anders ausfallen, als ursprünglich geplant."

03.29 Uhr: Israels Botschafter in Deutschland fordert andere Iran-Politik

Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat die Europäische Union zur Änderung ihrer Iran-Politik aufgefordert. "Europa ist am Zug. Wir haben gesehen, dass es nicht gelungen ist, die Gefahren des Iran einzudämmen. Wir brauchen einen Kurswechsel", sagte er der "Rheinischen Post". Auch Europa müsse nach dem Angriff auf Israel "klare Kante zeigen". "Zum Beispiel, indem die Iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation gelistet wird.

02.55 Uhr: G7-Finanzminister sichern Kooperation bei Iran-Sanktionen zu

Die Finanzminister und Notenbankchefs der G7 verurteilen den iranischen Angriff auf Israel und äußern sich besorgt über die Krise im Gazastreifen. Sie würden eine enge Koordinierung aller zukünftigen Maßnahmen sicherstellen, um die Fähigkeiten des Irans zum Erwerb, zur Fertigung und Weitergabe von Waffen zu verringern, heißt es in der Erklärung der Vertreter der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7). Die Finanzminister und Notenbankchefs beraten in Washington am Rande der Tagung des Internationalen Währungsfonds (IWF). Der G7 gehören die USA, Kanada, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien an.

01.50 Uhr: UN-Flüchtlingshilfwerk: Hungersnot im Gazastreifen verschärft sich

Das UN-Flüchtlingshilfswerk für Palästinenser beklagt, dass eine menschengemachte Hungersnot "den Gazastreifen immer fester im Griff" hält. UNRWA-Chef Lazzarini wirft Israel vor, Hilfslieferungen zu blockieren und die Arbeit des UNRWA im Gazastreifen beenden zu wollen. "Heute ist eine heimtückische Kampagne im Gange, die darauf abzielt, den Einsatz des UNRWA zu beenden - mit schwerwiegenden Folgen für den internationalen Frieden und die Sicherheit." Israel hat der Organisation vorgeworfen, ein Dutzend ihrer 13.000 Mitarbeiter im Gazastreifen sei am Hamas-Überfall beteiligt gewesen. Lazzarini entließ die Betroffenen, eine interne Untersuchung läuft.

01.05 Uhr: Jordanien warnt vor Vergeltung Israels

Jordanien warnt davor, dass eine Vergeltung Israels für den iranischen Angriff am vergangenen Wochenende die gesamte Region in einen verheerenden Krieg stürzen könnte. "Die Risiken sind enorm", sagt Außenminister Safadi in einem Interview staatlicher Medien. "Das könnte die ganze Region in einen Krieg stürzen, der für uns in der Region verheerend wäre und sehr, sehr ernste Folgen für den Rest der Welt, einschließlich der USA, hätte." Jordanien bemühe sich intensiv um Deeskalation. "Die Situation ist zu gefährlich. Es besteht die reale Gefahr einer regionalen Explosion, und dem muss ein Ende gesetzt werden. Wir müssen sicherstellen, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommt", sagt Safadi. "Jetzt sollte der Druck auf Israel liegen, die Lage nicht zu eskalieren."

00.25 Uhr: EU-Gipfel beschließt weitere Iran-Sanktionen

Die EU wird nach dem jüngsten Angriff des Irans auf Israel neue Sanktionen gegen die Islamische Republik verhängen. Diese sollten insbesondere die Produktion von Drohnen und Raketen betreffen, heißt es in einer Erklärung des Gipfels der 27 Staats- und Regierungschefs nach der Sitzung.

00.11 Uhr: EU ruft Israel und Iran zu gegenseitigem Angriffsverzicht auf

Die EU ruft Israel und den Iran zu einem Verzicht auf weitere gegenseitige Angriffe auf. Man fordere alle Parteien nachdrücklich auf, äußerste Zurückhaltung zu üben und keine Maßnahmen zu ergreifen, die die Spannungen in der Region verstärken könnten, heißt es in einer in der Nacht zum Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel veröffentlichten Erklärung der Staats- und Regierungschefs.