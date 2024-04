Wie Russland Propaganda zum Zwei-plus-Vier-Vertrag streut

Zwei-plus-Vier-Vertrag: Thema in rechtsextremem Medium und bei AfD-Bundestagsrede

Nach der Berichterstattung durch die russischen Staatsmedien haben auch andere Akteure die angeblich geplante Kündigung des Zwei-plus-Vier-Vertrags aufgegriffen. Auf seinem Youtube-Kanal widmet das rechtsextreme Politik-Magazin "Compact" dem Thema am 22. Februar eine halbstündige Sendung. Zu Gast ist der ehemalige AfD-Politiker André Poggenburg.

Zu der angeblich diskutierten Kündigung des Vertrags sagt er, dass Deutschland - auch wegen seiner Ukraine-Politik - letztlich Anstoßgeber sei, dass Russland kündigen möchte: "Die Initiative kommt in dem Sinne gar nicht von Russland, die Initiative kam durch Vertragsverletzungen hier aus Deutschland". Deutschland verletze den Vertrag und das sei also der Grund, warum Russland kündigen wolle. Poggenburgs Aussagen ähneln denen, die am Vortag in den russischen Staatsmedien aufkamen.

Die von Russland ausgehende Diskussion um den Zwei-plus-Vier-Vertrag findet am gleichen Tag sogar ihren Weg in den Bundestag. In der Plenardebatte am 22. Februar über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erwähnt der AfD-Abgeordnete Matthias Moosdorf den Vertrag.

Im Hinblick auf diskutierte Waffenlieferungen verweist er auf Artikel 2 des Vertrags. "Danach hat Deutschland sich dazu verpflichtet, dass von seinem Territorium nur noch Frieden ausgeht", sagt Moosdorf. Darüber werde auch in der Duma, dem russischen Unterhaus, diskutiert.

Wie die prorussischen Influencer unterschlägt auch der AfD-Politiker Moosdorf den Zusatz in Artikel 2, dass der Einsatz deutscher Waffen erlaubt ist, wenn er im Einklang mit dem Völkerrecht steht. Das ist bei der Unterstützung der Ukraine der Fall.

Völkerrechtler: Waffenlieferung völkerrechtskonform, widersprechen nicht Vertrag

"Die Formulierungen in Artikel zwei sagen eigentlich nur, dass sich das vereinte Deutschland völkerrechtskonform verhalten wird", erklärt Thilo Marauhn im Interview mit dem #Faktenfuchs. Er ist Professor für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Universität Gießen und Leiter der Forschungsgruppe Völkerrecht des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung (PRIF).

"Russland hat die Ukraine unter Verstoß gegen das Gewaltverbot der Charta der Vereinten Nationen angegriffen. Die Ukraine übt vor dem Hintergrund dieses bewaffneten Angriffs ihr Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der Charta aus. Und die Bundesrepublik hat das Recht, die Ukraine dabei zu unterstützen." Thilo Marauhn, Professor für Völkerrecht

Im Grunde regele der Zwei-plus-Vier-Vertrag an dieser Stelle lediglich, was ohnehin allgemeines Völkerrecht sei, so Marauhn. Dass die Waffenlieferungen an die Ukraine damit in Einklang stehen, ist unter Völkerrechtlern Konsens, wie auch aus diesem Faktencheck der AFP zum Thema hervorgeht.

Warum hat Moosdorf den Zwei-plus-Vier-Vertrag und die Diskussion in der Duma dennoch erwähnt? Die Berichte der russischen Medien vom Vortag seien "allein natürlich nicht" der Grund für die Erwähnung, schreibt Moosdorf auf Anfrage des #Faktenfuchs. Er verweist auch auf einen Brief von russischen Abgeordneten an die Mitglieder des Bundestags und darauf, "dass die deutsche Haltung in ihrem eskalatorischen Potenzial in Russland – vor allem vor dem Hintergrund der gemeinsamen Geschichte, von zwei Weltkriegen bis zur Wiedervereinigung - sehr kritisch gesehen wird".

Auf die Frage, warum er unerwähnt ließ, dass Artikel 2 des Vertrags den Einsatz von Waffen in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zulässt, antwortet Moosdorf nicht direkt. Stattdessen schreibt er von "gegenteiligen Versprechen" der "Parteien der Ampel" im Wahlkampf 2021. Moosdorf lenkt die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Frage zum Vertragsaspekt weg - hin zum Wahlkampf 2021, der noch vor dem russischen Angriff stattfand. Hier lesen Sie, woran Sie solche Scheinargumente erkennen können.

Souveränität, Grenzen, Besatzung: Welche Folgen hätte eine Kündigung des Vertrags?

Doch der Rechtmäßigkeit bei den Waffenlieferungen zum Trotz - was würde passieren, wenn Russland den Vertrag einseitig aufkündigt? Denn was darin steht, ist weitreichend und wichtig, sagt Völkerrechtler Marauhn: "Das Besondere dieses Vertrages ist, dass er den Status der Bundesrepublik Deutschland als vereintes Deutschland regelt."

Der 1990 geschlossene Vertrag beendet, so Marauhn, die Periode der Nachkriegszeit, die mit der Kapitulation im Mai 1945 begonnen hatte. In Artikel 7 heißt es, die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs "beenden hiermit ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes". In Absatz zwei steht: "Das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten."

Würde Deutschland also seine Eigenständigkeit verlieren? Könnte Russland das Gebiet der ehemaligen DDR besetzen? Marauhn sagt: "Selbst wenn Russland kündigen würde, gäbe es keine Rechtsfolgen, die den Status der Bundesrepublik beeinträchtigen würden." Es liege seiner Ansicht nach auch "überhaupt keinen Kündigungsgrund" vor. Da der Zwei-plus-Vier-Vertrag selbst keine Kündigung vorsehe, sei insoweit das allgemeine Völkerrecht maßgeblich.

Außerdem ist der Völkerrechtler der Auffassung, der Vertrag lasse sich "nicht durch eine der Vertragsparteien isoliert beseitigen". Derartige Statusfragen seien immer auch gegenüber Nicht-Vertragsparteien, wie in diesem Fall etwa Deutschlands Nachbarland Polen, relevant.

Völkerrechtler: Russland nutze Interpretationsspielraum um Völkerrecht zu destabilisieren

Auch Marauhn beobachtet, wie Russland das Völkerrecht für politische Zwecke nutzt. Unterschiedliche Rechtskulturen und -traditionen führten gelegentlich zu unterschiedlichen Interpretationen und daraus resultierenden Missverständnissen, sagt Marauhn. "Was Russland tut, und zwar seit langem, ist es, derartige Missverständnisse zu nutzen, zu befördern, dadurch Unsicherheit zu schaffen und letztlich die Völkerrechtsordnung zu destabilisieren."

So gibt es immer wieder Behauptungen um angebliche Versprechen rund um die NATO-Osterweiterung. "Correctiv" hat diese Behauptungen in einer ausführlichen Recherche beleuchtet.

Propaganda: Wechselwirkung zwischen russischen und internationalen Akteuren

Finden die Inhalte russischer Propaganda dann auch hierzulande Erwähnung, wie im Falle des Zwei-plus-Vier-Vertrags, nutzt Russland das Echo. Über Moosdorfs Aussagen im Bundestag berichtete nach der Plenarsitzung "RT DE", der russische Staatssender. Auch ein Kommentar im AfD-nahen "Deutschlandkurier", der ebenfalls auf die Waffenlieferungen und den Zwei-plus-Vier-Vertrag eingeht, wird am 4. März in einer Agenturmeldung von "RIA Nowosti" aufgegriffen. Der Tenor: Auch in Deutschland sei man verärgert, dass die Bundesregierung sich nicht an den Vertrag halte.

"Es ist ein sich gegenseitig beflügelndes System an Akteuren", sagt ISD-Analyst Jakob Guhl. Bei der Verbreitung von russischer Propaganda gebe es teils "kuriose Wechselbewegungen" zwischen staatlichen Akteuren, Bot-Netzwerken, Pro-Kreml-Influencern - und eben auch ausländischen Politikern und Medien.

Denn Zweck sei nicht nur die Verunsicherung in anderen Ländern. Durch ein vermeintliches Echo suggeriere sie auch den Russen, "dass da in Deutschland Leute sind, die denken wie wir", sagt Guhl. Das stärke dann letztlich auch die inländische russische Propaganda.

Fazit

Für eine Kündigung des Zwei-plus-Vier-Vertrags seitens Russland gibt es laut Völkerrechtlern keinen Anlass. Deutschland hält sich an den Vertrag, die Waffenlieferungen an die sich verteidigende Ukraine stehen im Einklang mit dem Völkerrecht. Selbst wenn Russland den Vertrag einseitig kündigen würde, hätte das keine reellen Konsequenzen für Deutschland.

Behauptungen und Forderungen, den Vertrag zu kündigen, hatte Russland über seine Staatsmedien gestreut. Sie wurden von Pro-Kreml-Influencern bis in die deutschsprachigen Timelines gestreut. Auch ein AfD-Abgeordneter griff die russische Argumentation auf und verbreitete sie in einer Bundestagsdebatte.