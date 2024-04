Inzwischen Alltag: Verwundete Ukrainer in bayerischen Kliniken

"Er hat eigentlich ein komplett zerstörtes Kniegelenk. Das wird man nicht retten können", stellt Klinikdirektor Volker Alt fest. Dem ukrainischen Verwundeten stehen zahlreiche Operationen und viele Tage im Krankenhaus bevor. Das wissen die beiden Ärzte aus Erfahrung. Alle vier bis sechs Wochen kommt ein neuer ukrainischer Patient. Der Krieg gehört inzwischen auch an der Uniklinik Regensburg zum Alltag.

Routinierte Abläufe durch Kleeblattverfahren

Die Abläufe sind routiniert. Ein Großteil der Verwundeten werden mit Flugzeugen aus der Ukraine ausgeflogen und im Rahmen des Kleeblattverfahrens auf die Krankenhäuser verteilt. Die Kriegsverletzten, die in bayerischen Krankenhäusern versorgt werden, kommen an den Flughäfen in Nürnberg oder Memmingen an – in speziellen Maschinen aus Norwegen.

Der skandinavische Staat übernimmt auch ein Viertel der Transportkosten. Der Großteil wird durch die EU refinanziert. Der Bund zahlt lediglich die Fahrt der Rettungswägen in die jeweiligen Krankenhäuser. 2023 waren das rund 800.000 Euro. Die Behandlungskosten übernehmen in der Regel die gesetzlichen Krankenkassen, bei denen die Ukrainer versichert sind.

Die Behandlung ist zeit- und kostenintensiv

Durch die Tür des Behandlungszimmers, in der gerade der Soldat aus der Ukraine behandelt wird, blickt Ihor Zubritzkyi. Fast jedes Mal, wenn ein neuer Soldat an der Uniklinik Regensburg ankommt, steht der 40-Jährige vor der Notaufnahme. Auch er ist ukrainischer Soldat, auch er wurde verwundet, auch er war wegen einer Schussverletzung am Bein bei Volker Alt und Borys Frankewycz in Behandlung - für Wochen.