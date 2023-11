Welt soll hinschauen: Angehörige von Hamas-Geiseln in München

Im Restaurant Einstein in der Israelitischen Kultusgemeinde in München: Angehörige der von der Hamas verschleppten Menschen sind gekommen, auch Familienmitglieder der vor 37 Tagen entführten Deutschen Gali und Ziv Berman. Eindrücklich beschreiben die Angehörigen am Sonntag vor knapp 100 Mitgliedern und Freunden der jüdischen Gemeinde, welche Botschaft sie in der bayerischen Landeshauptstadt aussenden möchten.

Hoffnung, dass die Geiseln wieder nach Hase kommen

So auch die Deutsch-Israelin Roni Romann. Ihre Großmutter stammte aus Fürth, floh vor den Nazis nach Israel. Wenn Roni Romann heute erzählt, wie ihre Schwester Yarden am 7. Oktober in die Hände der Hamas Terroristen fiel, bebt ihr Stimme nicht. Sie will stark sein, sagt sie im Interview: "Meine Schwester hat sich entschieden, das Leben ihrer kleinen Tochter zu retten. Sie hat sie in die Arme ihres Partners gegeben, dem es gelang, sich zu verstecken, zu entkommen. Sie haben sie mitgenommen." Sie hofft, dass sie bald nach Hause kommt, "vielleicht sogar heute Abend oder heute Nacht!"

Niemand könne wissen, was die Familienangehörigen durchmachen würden, so die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern Charlotte Knobloch. Mit der Einladung der Familienangehörigen will sie ein Zeichen setzen: Die Welt solle genau hinschauen. Dass die Angehörigen hier sprechen, hält sie für essenziell, "weil ich glaube - von der Menschlichkeit her, dass es für sie sehr wichtig ist, dass die Welt es erfährt, was am 7. Oktober passiert ist. Ich gehe davon aus, dass es ein Wunsch der Familienangehörigen ist, dass die Welt im direkten Kontakt eine direkte Aussage bekommt", so Knobloch.

Angehörige zu Gast im Landtag - AfD nicht eingeladen

Am Montag um 12.00 Uhr geben die Angehörigen eine Pressekonferenz. Anschließend sind sie zu Gast im Bayerischen Landtag. Von dort heißt es, es sei ein Treffen mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und den Fraktionsvorsitzenden von CSU, Freien Wählern, Grünen und SPD geplant. Die AfD wurde nach Informationen des Landtags von den Angehörigen nicht eingeladen.

Aktionen Familienangehöriger außerhalb Israels wichtig

Die deutsch-israelische Politikberaterin Melody Sucharewicz begleitet die Angehörigen seit Wochen, in Israel und auf Reisen wie dieser nach Deutschland. Es sei eine wirklich schwierige Frage, was die Hamas dazu bewegen könnte, die Geiseln endlich freizulassen, so Sucharewizc: "Alle, mit denen wir gesprochen haben, vom Bundespräsidenten bis hin zur Außenministerin, der Bundestagspräsidentin, dem Kanzler, alle sind zu 100 Prozent motiviert."

Allerdings sei das Bewusstsein da, dass Solidarität nicht reiche. Zusätzlich brauche es Aktionen und es gehe letztlich um die Frage, "welche Rolle Deutschland wirklich spielen kann durch seine Beziehungen zu Katar, in welcher Form Druck ausgeübt werden kann, was die richtige Strategie ist. Aber hier bin ich froh zu wissen, dass Deutschland im engen Austausch sowohl mit Israel als auch mit der USA ist."

"Niemals ist heute"

Der Deutsch-Israeli Chanan Cohen, der für seine verschleppte - schwer kranke - Schwester Margalit Moses kämpft, appelliert: "Wir hoffen, dass die Geschichten und die Bilder jeden Deutschen begleiten und dass er sich fragt, ob seine Schwester dort ist. Wie hätte er reagiert?". Er sei nicht mehr der Jüngste. Trotzdem sei er hier in München, um laut zu sagen: "Niemals ist heute", so Chanan Cohen.