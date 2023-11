Israelische Armee: Anzeichen für Geiseln in Kinderklinik

Armee sieht Anzeichen für Geiseln in Kliniken

Aber nicht nur auf Waffen sei man in der Klinik gestoßen. Es gebe auch Anzeichen dafür, dass die Terror-Organisation Hamas in der Klinik Geiseln festhält: "Dies wird derzeit von uns untersucht. Aber wir haben auch Informationen, die dies bestätigen", sagte Hagari.

Im Fernsehen präsentierte er Aufnahmen von behelfsmäßig eingerichteten Wohnräumen, dazu einen nahe gelegenen Tunnelschacht, der offenbar zum Haus eines hochrangigen Hamas-Kommandeurs führen soll: "Die Hamas hat dieses gesamte Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht und führt von diesem Krankenhaus aus ihren Krieg gegen die Israelis".

Die Hamas wiederum will die Berichte so nicht stehen lassen. Israel werfe mit Falschbehauptungen um sich, betonte Hamas-Führer Chalil al-Haja gegenüber dem Sender Al-Dschasira.

Israel bietet Brutkästen für Schifa-Krankenhaus an

Vor allem aus dem Schifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens waren zuletzt dramatische Bilder in die Welt gegangen. Vor diesem Hintergrund hat Israel angeboten, Brutkästen für Frühchen zu liefern. Damit wolle man der Kinderklinik des Krankenhauses helfen, sagte eine Sprecherin der israelischen Behörde Cogat, die für Kontakte mit den Palästinensern zuständig ist.

Die Sprecherin betonte: "Wir sind im Krieg mit der Hamas und nicht mit der Bevölkerung von Gaza." Zum Schutz der Krankenhäuser im Gazastreifen hatte zuletzt auch US-Präsident Joe Biden aufgerufen. Seine Hoffnung und Erwartung sei, "dass es weniger einschneidende Maßnahmen in Bezug auf die Krankenhäuser geben wird und dass wir mit den Israelis in Kontakt bleiben", sagte Biden am Montag vor Journalisten im Weißen Haus.

