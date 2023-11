Asteroid Dinkinesh: Sonde Lucy findet noch einen zweiten Mond

Dinkineshs Monde sind auf Tuchfühlung

Die beiden Monde des Asteroiden Dinkinesh sind zudem noch besonders: Die beiden Körper sind offenbar gleich groß und berühren einander. So ein "contact binary" (auf Deutsch etwa: "Kontakt-Doppelsystem") ist nicht gerade häufig - und dass so ein Doppelsystem einen Asteroiden umkreist, wurde mit der NASA-Sonde erstmals überhaupt beobachtet, schwärmt John Spencer aus dem Wissenschaftsteam der Mission Lucy: "Etwas so Bizarres haben wir niemals erwartet!"

Noch hat Lucy gar nicht alle Daten dieses Vorbeifluges zur Erde geschickt. Wer weiß, ob nicht noch mehr Erstaunliches entdeckt wird.

Dass ein Asteroid überhaupt einen Begleiter hat, ist angesichts seiner geringen Anziehungskraft schon bemerkenswert. Aber kein unbekanntes Phänomen: Die Asteroidenablenkungsmission DART besuchte 2022 den Asteroiden Didymos und lenkte die Raumsonde gezielt auf den kleineren "Mond" Dimorphos.

NASA-Raumsonde Lucy fliegt weiter zu den Jupiter-Trojanern

Eigentlich ist die 2021 gestartete NASA-Raumsonde Lucy auf dem Weg ins äußere Sonnensystem zu zwei Gruppen von Asteroiden, die auch als "Jupiter-Trojaner" bekannt sind, da sie sich auf der gleichen Umlaufbahn wie Jupiter um die Sonne befinden. Der Asteroid Dinkinesh lag quasi auf dem Weg: Dabei handelt es sich um einen Asteroiden im sogenannten Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Mit dem Vorbeiflug wollte die NASA vorrangig die Tracking-Systeme von Lucy testen. Diese sorgen dafür, dass Lucy während ihrer Asteroidenvorbeiflüge das jeweilige Ziel immer genau im Blick behält, während sie mit einer Geschwindigkeit von rund 16.000 Kilometern pro Stunde daran vorbeisaust.

Die Sonde Lucy ist weiterhin auf Zielkurs im Sonnensystem: Lucy wird im Dezember 2024 noch einmal an der Erde vorbeifliegen und dabei Schwung für den Weiterflug durchs Sonnensystem holen. 2025 ist ein Vorbeiflug an einem weiteren Asteroiden des Asteroidengürtels geplant, bevor Lucy dann im August 2027 ihr erstes eigentliches Ziel bei den Jupiter-Trojanern im äußeren Sonnensystem erreicht. Insgesamt elf Asteroiden soll die NASA-Sonde ins Visier nehmen.