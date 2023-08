Hausärzteverband: Corona-Auffrischungsimpfungen für Vorerkrankte

Der jüngste Anstieg der Corona-Zahlen ist nach Ansicht des Bayerischen Hausärzteverbandes nicht besorgniserregend. Verbandschef Wolfgang Ritter sagte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk in der Bayern 2 radioWelt am Morgen, dass Masken nicht nötig seien.

Der Mediziner empfahl allerdings wegen der neuen Variante EG.5 eine Auffrischung der Impfungen für bestimmte Patienten: "Wir haben derzeit eine gewisse Basisimmunität. Derzeit arbeiten die Unternehmen an einem angepassten Impfstoff. Letztendlich ist es so, dass die vulnerablen Gruppen und Patienten ab 60 ihre Impfungen nochmal auffrischen sollten."

Steigende Corona-Zahlen - aber auf niedrigem Niveau

Die Corona-Zahlen steigen derzeit bundesweit auf relativ niedrigem Niveau. Diese Entwicklung halte seit etwa einem Monat an, berichtete die Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) in ihrem aktuellen Bericht zu akuten Atemwegserkrankungen. Dieser bezieht sich auf die Woche bis 13. August. Demnach wurden bis dahin bundesweit rund 2.400 nachweislich an Covid-19 Erkrankte gemeldet. Das ist mehr als eine Verdopplung im Vergleich zur Woche bis 9. Juli, als es rund 1.000 waren.

Variante EG.5 - Einstufung als "Virusvariante von Interesse"

Der Anstieg der Meldezahlen geht laut Bericht einher mit einem steigenden Anteil der Variante EG.5. Diese war vorvergangene Woche von der Weltgesundheitsorganisation in die Kategorie "Virusvarianten von Interesse" hochgestuft worden. Fachleute gehen jedoch nicht von einer besonderen Gefährlichkeit der manchmal auch Eris genannten Variante aus.

Hersteller: Angepasste Impfstoffe ab September verfügbar

Die an die neuen Corona-Varianten angepassten Impfstoffe stehen offensichtlich kurz vor der Auslieferung. Der Mainzer Hersteller Biontech teilte laut "Ärzte-Zeitung" mit, dass sein Impfstoff vorbehaltlich der behördlichen Zulassung im September ausgeliefert werden solle. Auch von dem US-Hersteller Moderna soll es einen solchen angepassten Impfstoff geben. Biontech und Pfizer haben ihren Impfstoff an die Omikron-Variante XBB.1.5 angepasst, von XBB stammt auch die derzeit in Deutschland zirkulierende Variante EG.5 ab. Das US-Unternehmen Moderna teilte der Zeitung mit, "rechtzeitig für die Impfsaison im Herbst" und vorbehaltlich einer Zulassung den mRNA-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Auch dieser Impfstoff ist an die Omikron-Variante XBB angepasst. Das US-Unternehmen Novavax will dem Bericht zufolge ebenfalls im Herbst einen auf die Variante XBB.1.5 angepassten Impfstoff ausliefern.