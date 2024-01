Kohlenmonoxid-Austritt in Kindergarten: Katastrophe verhindert

66 Kinder wurden gerade in einem Kindergarten in Ebelsbach betreut, als Kohlenmonoxid in dem Gebäude ausgetreten ist. Zwei Kinder und vier Betreuerinnen sind verletzt worden. Sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Wie der Kreisverband Haßberge des Bayerischen Roten Kreuzes mitteilt, hatten die Betreuerinnen eine Katastrophe verhindert. Die in dem Gebäude gemessenen Kohlenmonoxid-Werte waren so hoch, dass sie sogar für schwere oder gar tödliche Verletzungen hätten sorgen können.

Erzieherinnen beklagten Übelkeit

Dass das Unglück nicht weitaus dramatischere Folgen für die Gesundheit der im Gebäude befindlichen Personen hatte, sei laut dem BRK dem schnellen und besonnenen Handeln des Kindergartenpersonals zu verdanken, das alle richtigen Schritte eingeleitet hatte. Erzieherinnen, die sich gegen die Mittagszeit im Keller des Kindergartens befunden hatten, hatten plötzlich über Übelkeit, Schwindel und Unwohlsein geklagt. Daraufhin riefen sie die Feuerwehr. Die stellte bereits im Eingangsbereich der Einrichtung eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration fest.

Extrem hohe Kohlenmonoxid-Werte

Das CO-Warngerät zeigte einen Wert um die 200 ppm, was bereits ein Vielfaches von normaler Umgebungsluft ist. Anschließende Messungen im Keller des Kindergartens ergaben gar Werte von 1.300 ppm. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Betreuerinnen bereits die Fenster geöffnet und durchgelüftet. Zeitgleich wurden alle anwesenden Kinder aus dem Gebäude gebracht. Sie kamen in einer nahegelegenen Schulturnhalle unter, wo sie anschließend von einer Notärztin untersucht wurden, um eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen.

Ursache noch unklar

Zwei Kinder und vier Betreuerinnen wurden wegen erhöhter CO-Werte in ein Krankenhaus gebracht. Nach den Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr konnten gegen 14 Uhr keine erhöhten CO-Werte mehr in der Luft gemessen werden. Weshalb es zu dem Kohlenmonoxid-Austritt gekommen ist, ermittelt nun die Polizei. Der Austritt von Erdgas konnte schnell ausgeschlossen werden. Vermutet wird ein Defekt an der Heizungsanlage. In dem Kindergarten werden normalerweise bis zu 95 Kinder betreut.