Faktenfuchs: Was zur Explosion am Gaza-Krankenhaus bekannt ist

Man sieht auf dem Video von Channel 12 auch, dass Raketen abgefeuert werden. Wo genau der Startort liegt, kann der #Faktenfuchs auf Basis des verfügbaren Materials selbst nicht feststellen – ebenso wenig legen sich bisher andere Faktenchecker in ihren Veröffentlichungen auf einen Startpunkt fest (Stand 20. Oktober 2023).

Das israelische Außenministerium veröffentlichte auf der Plattform X ein Schaubild, das einen angeblichen Startort des Abschusses von Hamas-Raketen an diesem Abend zeigen soll (Quelle). Diese Gegend sollte im Blickwinkel der Channel-12-Kamera liegen, damit auch die Rakete. Ob die im Video sichtbaren Raketen etwas mit der Explosion am Al-Ahli-Krankenhaus zu tun haben, lässt sich anhand des Videomaterials weder bestätigen noch widerlegen.

Verlautbarungen der Terrororganisation

Einen Einblick in die Kriegshandlungen zur Uhrzeit der Explosion gaben die Al-Quassam-Brigaden. Der militärische Arm der Terror-Organisation Hamas beschreibt selbst die Kriegshandlungen, bekennt sich auf seinem Telegram-Kanal regelmäßig zu Angriffen auf Israel, schreibt dort regelmäßig über angeblich von ihm verübte Angriffe auf Israel. Am Dienstagabend hieß es bei Telegram von den Brigaden: Man habe um 19 Uhr Ortszeit – also zu der Zeit, als sich die Explosion im Krankenhaus ereignete – den israelischen Ort Sderot nahe der Grenze angegriffen. Auch von Bombardements auf Tel Aviv ist an dem Abend die Rede.

Auch wenn die Zeitpunkte der berichteten Angriffe, der Channel-12-Videoaufnahme und der Explosion am Krankenhaus übereinstimmen: Ob es sich bei den im Video von Channel 12 festgehaltenen Raketenabschüssen tatsächlich um die im Telegram-Kanal behaupteten Angriffe auf Sderot handelt, ist mit den der Redaktion verfügbaren Videos nicht einzuordnen. Ebenso, ob die Rakete oder die Raketenteile, die am Al-Ahli-Krankenhaus einschlugen, etwas mit den Al-Quassam-Brigaden zu tun haben.

Auch der britische "Guardian" hatte über Telegram-Mitteilungen der Terrororganisation Hamas berichtet. Der Telegram-Kanal der Al-Qassam-Brigade mit mehr als 700.000 Followern ist in Deutschland gesperrt. Vor einigen Tagen berichtete der "Spiegel", dass Telegram Hamas-Kanäle auf Anordnung des BKA in Deutschland sperrte. Der #Faktenfuchs griff über einen Web-Proxy auf den gesperrten Kanal zu.

Was der Krater am Einschlagsort aussagt

Eindeutig bestimmen lässt sich der genaue Einschlagsort der Rakete. Das konnten die BBC, Bellingcat, weitere Faktenchecker und auch der #Faktenfuchs anhand der Bilder nach der Explosion überprüfen. Es handelt sich um einen Hof beziehungsweise Parkplatz auf dem Krankenhausgelände mit angrenzenden Grünflächen.

Gerade die Bilder des Kraters auf dem Parkplatz dienen als wichtiges Beweismittel – wobei noch nicht endgültig geklärt ist, welche Schlussfolgerungen aus dem Krater gezogen werden können. Die meisten Beobachter stimmen darin überein, dass der Krater relativ klein ist.

Die Rechercheure der unabhängigen Gruppe Bellingcat veröffentlichten eine genauere Analyse des Einschlags-Kraters. Bellingcat prüfte dafür verifizierte Bilder und Videos. Öffentlich zugängliche Bilder zeigen Schäden an Autos auf dem Parkplatz. Ein Wagen zum Beispiel liegt auf dem Dach, andere sind offensichtlich in Flammen aufgegangen. Der gepflasterte Boden um den Krater herum ist beschädigt und zeigt in einem kegelförmigen Bereich Kratzer und Gruben, wie es laut Bellingcat zur Explosion von Munition passt. Gegenstände in diesem Bereich scheinen deutlich beschädigt, zum Beispiel ein Zaun.

Das Bellingcat-Team wies außerdem darauf hin, dass es zunächst Widersprüche in den Aussagen der Israelischen Streitkräfte (IDF) gab. In einer Pressekonferenz (https://www.youtube.com/watch?v=mYqlG3dKIFo) am Mittwoch, 18. Oktober, sagte IDF-Sprecher Daniel Hagari, dass die IDF keinen Krater habe identifizieren können. Auf einem der Bilder, die Hagari zeigte, ist laut Bellingcat allerdings ein Krater zu sehen – entsprechend dem Video, das das Recherche-Team analysierte. In einem Video am Tag darauf (19. Oktober) bestätigte ein weiterer IDF-Sprecher den Krater.

Die IDF sagen, der kleine Krater zeige, dass es sich nicht um eine israelische Rakete gehandelt haben könne (Visualisierung der IDF hier archiviert). Andere wiederum vermuteten, dass der kleine Krater die Folge von "Air-Burst"-Munition sein könnte, die bereits in der Luft explodiert. Laut BBC sagten die vom Sender befragten Experten allerdings, dass die Szenerie nach der Explosion zu dieser Air-Burst-Hypothese nicht passe.

Die IDF veröffentlichten außerdem Material, das belegen soll, dass die Rakete aus Gaza selbst kam. Dazu gehört etwa eine Sprachaufnahme der Stimmen zweier Personen (hier archiviert). Laut IDF gehören diese Personen zur Terrororganisation Hamas. Die Personen sprechen nach IDF-Angaben über den Ursprung der Explosion und sagen, dass es offenbar – laut Aussagen von weiteren, nicht näher bezeichneten Personen – ihre eigene Rakete war. Sie sagen auch: Abgeschossen worden sei sie von einem Friedhof hinter dem Krankenhaus. Sowohl das Video von Al Jazeera als auch Aussagen der IDF deuten allerdings darauf hin, dass der Abschussort weiter weg vom Krankenhaus gelegen haben müsste.

Erschwerte Aufklärung

Abgesicherte Schlussfolgerungen zum Krater stehen noch aus, was ohne eine Prüfung vor Ort natürlich auch schwierig ist. Es können aufgrund der Kampfhandlungen auch keine konkreten Beweise wie Raketenteile unabhängig geprüft werden. Diese könnten Aufschluss darüber geben, welche Waffe im Einsatz war, was mit dieser passiert ist und wer sie eingesetzt haben könnte.

Weltweit versuchen OSINT-Experten herauszufinden, von wem die Rakete kam. Der Bellingcat-Gründer Eliot Higgins gibt zum Beispiel in einem Thread auf X einen Überblick über bisherige OSINT-Hinweise.

Wichtig ist es, dass man sich vergegenwärtigt: Für Journalistinnen und Journalisten, auch für Faktencheck-Teams, ist eine Analyse sehr schwierig. Denn es gibt bislang nur wenig Bild- und Tonmaterial und keine unabhängig geprüften Angaben von vor Ort. Die hier gesammelten Informationen sind kein Gegenbeweis zur IDF-Darstellung, dass die Explosion von Terroristen im Gazastreifen verschuldet wurde. Die hier gesammelten Informationen sollen für Leser nachvollziehbar machen, wie Faktenchecker arbeiten und über welche begrenzten Informationen sie derzeit von außen zugreifen können.

Der #Faktenfuchs versucht bei solchen Prüfungen, sich mithilfe von Kartendiensten und Satellitenaufnahmen anzunähern. In Gaza ist diese Arbeit jedoch erschwert, da es nur sehr punktuell Aufnahmen von Google Street View oder anderen Diensten wie Mapillary gibt. Diese Dienste erlauben es, Gebäude von der Bodenperspektive aus zu sehen und helfen bei der Verifikation von Örtlichkeiten. Erschwerend hinzu kommt, dass Teile des Materials bei Nacht aufgenommen wurden. Auf den Nacht-Videos kann man deshalb neben den Geschossen und der Explosion nur wenig erkennen.