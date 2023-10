Tausende bei pro-palästinensischen Demos in München

Bei zwei Pro-Palästina-Demonstrationen in München sind nach Polizeiangaben rund 5.350 Menschen auf die Straße gegangen. Bei der deutlich größerem Kundgebung versammelten sich rund 5.000 Unterstützer. Wegen des großen Andrangs musste die Route zum Gärtnerplatz geändert werden. Angemeldet zu der Demonstration waren 600 Personen. Die Teilnehmer forderten unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand im Krieg zwischen Israelis und der islamistischen Hamas.

Das Motto lautete "Frieden für Gaza - Stoppt den Krieg". Einige Demonstranten hatten jedoch auch Plakate dabei, auf denen zu lesen war, dass Israel im Gazastreifen Völkermord an den Palästinensern begehe.

Kundgebung organisiert von der Bewegung "Palästina spricht"

Zu der Kundgebung aufgerufen hatte der Münchner Ableger der Bewegung "Palästina spricht", um sich nach Angaben auf ihrem Instagram-Account mit den Palästinensern in der betroffenen Region zu solidarisieren. Demonstranten erinnerten auch daran, dass es sich bei einem großen Teil der Bewohner im Gazastreifen um Kinder handele.

Demonstrationen verlaufen laut Polizei friedlich

Bei einer zweiten, deutlich kleineren Demonstration zogen laut Polizei etwa 350 Menschen vom Odeonsplatz zum Rindermarkt, um für "Frieden im Nahen Osten" und "Nie wieder Krieg" zu demonstrieren. Angemeldet für diese Veranstaltung waren 100 Personen. Beide Versammlungen in München verliefen nach Polizeiangaben friedlich.

Auch in mehreren deutschen Städten gab es pro-palästinensische Demonstrationen, neben München etwa auch in Berlin.

Erneut Großkundgebung in London

In der britischen Hauptstadt London gab es am Samstag erneut eine pro-palästinensische Großdemonstration. Zehntausende forderten eine sofortige Waffenruhe im Gaza-Krieg und Solidarität mit den Palästinensern. Auf Plakaten forderten ein "Freies Palästina" sowie "Stoppt das Massaker im Gazastreifen." Es war das dritte Wochenende in Folge, dass Tausende pro-palästinensische Demonstranten in der britischen Hauptstadt auf die Straße gingen. Die Nachrichtenagentur PA sprach von schätzungsweise 100.000 Teilnehmern des Protests. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es kam zu vereinzelten Zusammenstößen mit Demonstranten. Auch in anderen britischen Städten wie Manchester und Glasgow fanden größere Kundgebungen statt.

Verbotene Demonstration in Paris gestoppt

In Paris sind als Zeichen der Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen ebenfalls Tausende Menschen auf die Straße gegangen, obwohl die Demonstration in der französischen Hauptstadt im Vorfeld verboten worden war. Die Polizei verhinderte mit einem Großaufgebot, dass sich der Demonstrationszug in Bewegung setzte.

Mit Informationen von AFP und dpa