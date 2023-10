FC Bayern und Auslandsvermarktung: "Alleine auf weiter Flur"

Großer Abstand zwischen FC Bayern und Real Madrid

So haben sich die Münchner nicht nur sportlich als einer der besten Vereine in Europa etabliert. Mit Blick auf den Umsatz befinden sich die Münchner stets unter den zehn größten Vereinen Europas. In der vergangenen Saison belegten sie Platz sechs (653,6 Millionen) hinter Manchester City (731), Real Madrid (713,8), dem FC Liverpool (701,7), Manchester United (688,6) und Paris Saint-Germain (654,2). "Dieses Jahr", prognostiziert Haucap, "könnten es sogar die Top 5 werden. Insofern ist der FC Bayern auf jeden Fall konkurrenzfähig."

Dennoch liegt aktuell noch ein großer Abstand zwischen der Wirtschaftskraft des FC Bayern und Vereinen wie Manchester City, Real Madrid oder dem FC Liverpool. Das hat auch damit zu tun, dass das Produkt Bundesliga nicht so spannend ist wie die spanische Liga oder die Premier League, was auch an der Spannung des Wettbewerbs liegt, den die Münchner nun elfmal in Folge gewonnen haben.

Jung: "Sind mit dem BVB alleine auf weiter Flur"

Doch auch in puncto Auslandsvermarktung hat die Bundesliga einiges an Nachholbedarf, wenn das Produkt Bundesliga und damit die Vereine höhere Einnahmen erzielen sollen. Die Premier League und die großen spanischen Vereine Real Madrid und der FC Barcelona haben deutlich früher erkannt, wie wichtig der asiatische Markt für die finanzielle Seite des Fußballs ist. Noch immer profitiert man in England und LaLiga von diesem "First-Mover-Effekt", wie ihn Haucap nennt. Denn durch die frühere Sichtbarkeit gibt es auf den anderen Kontinenten deutlich mehr Fans englischer und spanischer Vereine – und dadurch lassen sich dort höhere Medien- und Marketing-Einnahmen erzielen.

In diesem Sommer flogen nur der FC Bayern und Borussia Dortmund auf andere Kontinente. In der Premier League waren es zehn. "Wir sind hier zusammen mit dem BVB alleine auf weiter Flur", sagte Jung. "In der Premier League spricht man sich ab, welcher Verein wann wo hinfährt. Bei uns machen die anderen Vereine maximal ein Trainingslager in der Nähe der Grenze", erklärt Jung und resümiert: "Es sind zu wenige Vereine da, die sich dem anschließen." Auch Dreesen sagte in Blickpunkt Sport: "Es gibt noch einiges, was man in der Bundesliga entwickeln könnte."

Jung: "Authentizität" des FC Bayern muss erhalten bleiben

Dennoch: Bei all dem Trieb, mehr Marketinggewinne einzufahren, das eigene Potenzial zu erhöhen, gibt es eine Grenze. Der FC Bayern wird laut Jung auch in Zukunft keine Superstars alleine wegen ihres großen Namens verpflichten. "Das Sportliche steht an erster Stelle", sagt Jung. "Es ist für uns wichtig, weiterhin Authentizität behalten. Wir dürfen uns als Klub nicht verändern." Dazu passen die Berichte, dass der FC Bayern die Möglichkeit hatte, Cristiano Ronaldo zu verpflichten, doch aus sportlichen Gründen absagte. Anders wäre wohl Harry Kane nicht nach München gewechselt. Und Musiala hätte weniger Raum zur Entfaltung gehabt. Sowohl finanziell als auch sportlich war das die richtige Entscheidung.