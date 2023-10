Wirtschaftsnobelpreis für US-Wissenschaftlerin Claudia Goldin

Der Nobelpreis für Wirtschaft geht in diesem Jahr an die US-Ökonomin Claudia Goldin. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montagmittag mit. Goldin ist die dritte Frau, die den Wirtschaftsnobelpreis erhält, und die erste, die ihn allein bekommt.

Forschung über Frauen am Arbeitsmarkt

Die 77-jährige Professorin an der renommierten Harvard-Universität wird dafür geehrt, dass sie das Verständnis über die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt vorangebracht habe, lautet die Begründung: "Ihre Forschungen haben uns neue und oft überraschende Einblicke in die historische und aktuelle Rolle der Frauen auf dem Arbeitsmarkt gegeben."

Wirtschaftsnobelpreis 2022 für Erforschung von Finanzkrisen

Im vergangenen Jahr hatten den Wirtschaftsnobelpreis der frühere US-Zentralbankchef Ben Bernanke und seine Landsleute Douglas Diamond und Philip Dybvig bekommen. Geehrt wurden sie für ihre Erforschung von Banken und Finanzkrisen.

Den Nobelpreis im Fach Wirtschaftswissenschaften gibt es erst seit 1969. Die Auszeichnung ist mit elf Millionen Kronen (etwa 950.000 Euro) dotiert, die die schwedische Notenbank stiftet. Traditionell ist der Wirtschaftsnobelpreis jedes Jahr der letzte Preis, der verkündet wird.

Mit Informationen von AP, dpa und Reuters