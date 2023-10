"Völlig überwältigt": Physik-Nobelpreis für Münchner Forscher

Wichtigste Jahre der Forschung in München und Garching

Krausz kam am 17. Mai 1962 in Ungarn zur Welt. Er studierte in Budapest und Wien Elektrotechnik und Physik. 1991 machte er seinen Doktor in Physik in Wien und habilitierte sich gerade mal zwei Jahre später. Sowohl in Elektrotechnik als auch in Physik trägt er den Professorentitel. Die meisten und auch die wichtigsten Jahre seiner Forschertätigkeit verbrachte Krausz in München und im nördlich davon gelegenen Garching.

Krausz ist ein wissenschaftlicher Pionier. Seine Arbeit legte zu Beginn dieses Jahrhunderts die Grundlage für ein neues Feld der Physik: Die Attosekundenphysik. Diese beobachtet und erforscht ultraschnelle Bewegungen von Elektronen.

Attosekundenphysik – "besondere Form der Schnellfotografie"

Dem neu gekürten Nobelpreisträger mit seinem Team gelang es erstmals, einen Attosekunden-Lichtpuls zu erzeugen und zu messen. Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstel-Sekunde. Die Forscher entwickelten dafür neue Lasersysteme und Komponenten, mit denen solche Beobachtungen erst möglich wurden. Laienhaft gesagt gehe es um eine "besondere Form der Schnellfotografie", beschreibt Krausz seine Arbeit im BR24live.

Die Forschungsergebnisse bilden heute die Grundlage für neue Felder der Spitzenforschung: Es entstanden neue Arbeitsgebiete wie die hochauflösende Mikroskopie lebender Organismen. Zudem entwickelte der bereits vor dem Nobelpreis mit höchsten wissenschaftlichen Auszeichnungen geehrte Krausz Laser, die bei der Diagnose von Augen- und Krebskrankheiten eingesetzt werden können.

Bis seine Forschung jedoch in der Medizin eingesetzt werden könnte, sei es noch ein weiter Weg, so Krausz. In Kooperation mit der LMU, seinen Worten nach "eine der besten Universitäten Europas", versetze er Blutproben von gesunden Menschen und Krebspatienten in Schwingungen. "Verändert sich die molekulare Zusammensetzung durch eine Krankheit", könne man dies durch die veränderten Schwingungen erkennen. Mit dieser Methode könnten Krankheiten schon früh erkannt werden.

Nobelpreis für Physik auf knapp eine Million Euro dotiert

Krausz erhielt den diesjährigen Nobelpreis für Physik zusammen mit den beiden aus Frankreich stammenden Forschenden Anne L'Huillier und Pierre Agostini. Die 1958 geborene L’Huillier arbeitet an der Universität Lund (Schweden) und der inzwischen emeritierte Agostini, Jahrgang 1941, in den USA an der Ohio State University.

Die Grundlage der Forschung erarbeitete L'Huillier: 1987 sandte sie infrarotes Laserlicht durch ein Edelgas. Dabei entdeckte sie, dass in dem Licht spezielle Wellen entstehen. Denn das Laserlicht interagiert mit den Atomen des Gases und lädt manche Elektronen mit Energie auf, die dann als Licht abstrahlt. Agostini erzeugte 2001 Serien von Lichtblitzen, bei denen jeder Puls etwa 250 Attosekunden dauerte. Krausz isolierte einzelne Lichtpulse mit einer Dauer von etwa 650 Attosekunden.

Der Nobelpreis ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert und gilt international als einer der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen.

Im Video: BR24live zur Pressekonferenz mit Ferenc Krausz