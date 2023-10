Physik-Nobelpreis geht an drei Teilchenforscher

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr auch nach Bayern: Ferenc Krausz , der Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching wird gemeinsam mit Pierre Agostini von der französischen Aix-Marseille-Universität sowie der an der schwedischen Universität von Lund lehrende Anne L’Huillier mit dem Preis geehrt.

Ehrung für Forschung in Elektronendynamik

Sie werden damit für ihre Forschungen im Bereich der Elektronendynamik ausgezeichnet, wie die Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mitteilte. Ihre Arbeit hätten der Menschheit neue Instrumente zur Erforschung der Welt der Elektronen in Atomen und Molekülen geliefert.

Die Forscher hätten Attosekunden-Lichtimpulse erzeugt, die kurz genug sind, um Schnappschüsse von den extrem schnellen Bewegungen der Elektronen zu machen, erklärte die Akademie. Das Verhältnis einer Attosekunde zu einer Sekunde entspreche der Verhältnis zwischen einer Sekunde zum Alter des Universums. L'Huillier habe einen neuen Effekt durch die Wechselwirkung von Laserlicht mit Atomen in einem Gas entdeckt. Agostini und Krausz hätten gezeigt, dass dieser Effekt genutzt werden könne, um kürzere Lichtblitze zu erzeugen, als zuvor möglich war.

Nobelpreis für Physik auf mehrere Millionen dotiert

Der Nobelpreis ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert und gilt international als einer der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen.

Mit Informationen von Reuters, dpa