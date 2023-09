Folgen des Klimawandels: Immer mehr Muren und Bergstürze

Nach einem Murenabgang am Dienstagabend sind die Bundesstraße und die Bahnstrecke bei Seefeld immer noch gesperrt. Wissenschaftler dokumentieren inzwischen, dass Naturgefahren wie Muren und Felsstürze immer häufiger werden. Im Prinzip ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Starkregen mit extremen Wassermengen Geröll und Gesteinsschutt, die sich in Rinnen oben am Berg abgelagert haben, in Bewegung setzt. Mehrere solcher Rinnen gibt es über den Verkehrswegen zwischen Seefeld und Mittenwald. Hunderte sind es allein am bayerischen Alpenrand.

Extremereignisse häufen sich

2015 hatte sich nach einem Wolkenbruch eine Schlammlawine in einen Ortsteil von Oberstdorf gewälzt. Im Juli 2021 verwandelte sich in Schönau am Königssee der Klingerbach in einen Schuttstrom, der die Bobbahn fast komplett zerstört hat. Wenig später forderte eine Flutwelle in der Höllentalklamm zwei Todesopfer. Dies sind nur einige der bekanntesten Unwetterereignisse in den bayerischen Alpen in der jüngeren Vergangenheit.

An der Technischen Universität München (TU München) erforscht Michael Krautblatter diese Naturgefahren. Zeitreihen, die er durch Tiefenbohrungen in den Ablagerungen etwa am Plansee aufgestellt hat, ergeben, dass Murgänge heute sechs bis siebenmal häufiger sind als in der Vergangenheit. Der Hamburger Klimaforscher Benjamin Poschlod liest aus den Wetterdaten der vergangenen Jahrzehnte ab, dass extreme Unwetter im Raum Berchtesgaden heute dreimal wahrscheinlicher sind als in der Vergleichsperiode 1971 bis 2000: "Je wärmer es wird, desto häufiger und intensiver werden Extremwetterereignisse."

Schutzarchitektur in den Bergen

Für Laien meist unsichtbar reihen sich Schutzbauwerke an bayerischen Bächen und Gerinnen bis hoch hinauf in die Berge. Helmut Henkel, Flussmeister in Lenggries, fährt mit seinem Jeep regelmäßig an Bächen wie dem Arzbach entlang und kontrolliert Treibholzfanggitter, Querbauwerke und Geschiebesperren, die allein an diesem Gebirgsbach mit Millionenaufwand errichtet wurden, um die Siedlung im Tal zu schützen. Allein im Landkreis Bad Tölz gibt es rund 5.000 Sperrenbauwerke. Seit Einführung des neuen Hochwasserschutzprogramms hat der Freistaat Bayern 3,5 Milliarden Euro in Schutzbauten investiert. Aber die Ereignisse werden immer intensiver und das Schadenspotential nimmt auch durch den immer aufwändigeren Siedlungsbau im Tal immer mehr zu. Einen hundertprozentigen Schutz kann es nicht geben, sagt der Leiter des Wasserwirtschaftsamts Weilheim, Korbinian Zanker.

Wissenschaftler fordern Monitoring

Das Höllental an der Zugspitze und die Muren oberhalb von Oberstdorf werden inzwischen von Michael Krautblatter genau untersucht. Hier entwickelt der Geologe mit Sensoren und Videoüberwachung Techniken, um Hangbewegungen vorherzusagen und mit Computermodellen die Ausdehnung möglicher Murgänge oder Felsstürze zu prognostizieren. Der Naturgefahren-Spezialist schlägt vor, alle infrage kommenden 200 bis 300 murfähigen Gerinne in den bayerischen Alpen auf ihr Gefahrenpotential hin zu untersuchen.

Braucht es eine neue Risikokultur?

Muren, die mehrere hundert Lastwagenladungen Geröll, Schlamm und Holz zu Tal befördern, sind keine Seltenheit mehr. Ganze Berggipfel stürzen ein, wie in diesem Sommer am Fluchthorn in der Silvretta. In der besonders kritischen Höhenzone um 3.000 Meter hat sich das Bergsturzrisiko durch das Auftauen des Permafrosts massiv erhöht. Länder wie die Schweiz haben deshalb Modelle zur risikobasierten Planung entwickelt. Hier wird der Aufwand für Schutzbauten mit dem potentiellen Schadenspotential gegengerechnet. So gibt es Grenzwerte für ein akzeptiertes individuelles Risiko. Notfalls müssen Siedlungen zeitweise geräumt werden, wenn Hangrutschungen drohen.