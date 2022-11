Klimawandel in den Alpen: Braucht es Warnsysteme für den Sommer?

Tourenabsagen und Wegsperrungen zum Schutz

Diese gestiegenen Gefahren sorgen schon heute für Einschränkungen beim Bergsport im Sommer. Im vergangenen Sommer wurden mitten in der Hauptsaison professionell geführte Touren aufs Matterhorn abgesagt: zu gefährlich. Auch für Bergsteiger, die ohne Führung unterwegs waren, gab es Warnhinweise und teilweise Sperrungen, berichtet Bruno Hasler vom Schweizer Alpinclub SAC: "Der Montblanc wird fast standardmäßig jedes Jahr mal gesperrt, da steht dann auch die Gendarmerie. In der Schweiz sind es Empfehlungen, da stehen keine Polizisten. Jeder kann sich selbst den Kopf einschlagen lassen. Aber die lokale Bergführerschule bietet das dann eben nicht mehr an." Eigenverantwortung sei dabei wichtig, betont Hasler.

Dafür müssen sich Touristen gut informieren, bei Ortsansässigen oder auch im Internet, und auf Warnschilder oder Hinweise achten. Dabei macht jeder Ort, jede Region unterschiedlich viel und arbeitet auch nach eigenen Maßstäben.

Warnungen im Sommer schwierig

Für Lawinen gibt es seit 1993 ein europaweit einheitliches Warnsystem, mit festen Warnstufen, die möglichst gleich benutzt werden. Damit sollen Wintersportler verstehen können, wie groß die Gefahr von Lawinen ist, egal ob sie in der Schweiz, Italien oder Frankreich unterwegs sind. Ein solches einheitliches System gibt es für Sommer-Naturgefahren, ob Muren oder Steinschläge, nicht.

Michael Bründl arbeitet am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in der Schweiz an einem Programm, dass sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Massenbewegungen, wie zum Beispiel Murgängen, beschäftigt: "Bei den Sommer-Naturgefahren ist es schwieriger als bei Lawinen. Da kommen mehrere Faktoren zusammen, die wir nicht so gut kennen. Zum Beispiel wissen wir an vielen Stellen gar nicht, wie viel bewegliches Material, also Steine, Erde und Holz da im Tal liegt." Diese fehlenden Daten machen eine Voraussage schwer, was genau passiert, wenn es in kurzer Zeit viel regnet.

Keine gestiegenen Unfallzahlen

Die Gefahren für Menschen in den Bergen sind also schon jetzt gestiegen, gleichzeitig ist es schwierig, gefährliche Ereignisse vorauszusagen. Dass es trotz dieser Gemengelage nicht rasant ansteigende Unfallzahlen in den Alpen gibt, überrascht auf den ersten Blick. Weder in der Schweiz, noch in Österreich oder Deutschland gibt es zum Beispiel mehr Einsätze, weil Menschen nach einem Steinschlag festsitzen oder am Kopf verletzt sind.

Dieses Phänomen beschreibt auch Bruno Hasler, der beim SAC für die Unfallstatistiken verantwortlich ist: "Generell steigen die Unfallzahlen kontinuierlich leicht an, das würde ich aber nicht auf den Klimawandel zurückführen, sondern darauf, dass mehr Leute unterwegs sind. Und mehr Leute haben auch mehr Unfälle." Zudem hängt gerade auch die Zahl der Wanderunfälle vom Wetter ab: Je später der erste Schnee fällt, desto länger sind Menschen zum Wandern in Bergen unterwegs. Tourenabsagen, Warnhinweise und teilweise Wegsperrungen verhindern bisher, dass mehr Leute zu Schaden kommen.