Hagel und Muren: Schwere Unwetter im Allgäu

Bei einem schweren Gewitter am Donnerstagnachmittag ist es in Oberstdorf zu mehreren Murenabgängen und Überschwemmungen gekommen. Auf Straßen lagen zum Teil faustdicke Felsbrocken, so die Polizei in Oberstdorf. Die Feuerwehr musste Kanäle freibaggern, damit das Wasser abfließen konnte.

Massiver Niederschlag in kurzer Zeit

Wie ein Beamter der Inspektion Oberstdorf sagte, habe er beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt. So seien in der stärksten Phase des Gewitters allein in zehn Minuten 25 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Hagel und Überschwemmungen gab es auch im Raum Kempten.