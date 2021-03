FFP2-Masken für Risikogruppen und die Milliardenkosten

Apothekerkammer kritisiert Preissenkungen

Trotzdem hält die Bundesregierung an der Verteilung von FFP2-Masken durch Apotheken fest. Auf die Herabsetzung der Zuzahlungen reagierte die Apothekerkammer mit Kritik. Schriftlich teilte sie dem #Faktenfuchs mit, dass die Honorarkürzung von sechs Euro auf 3,93 Euro brutto ein fatales Signal sei, welches das Vertrauen von Apothekerinnen und Apothekern in die Zusagen der Politik erschüttere. In einem offiziellen Statement kritisierte die Präsidentin der Apothekerkammer, Gabriele Regina Overwiening, Ende Januar das Handeln der Bundesregierung: "Im Dezember haben die Apotheken (...) die Herkulesaufgabe angenommen, von einem Tag auf den anderen zig Millionen FFP2-Masken zu beschaffen, vorzufinanzieren und kostenlos an Risikopatienten abzugeben. Dabei haben sie natürlich auf der Basis der zugesagten Vergütung kalkuliert.“

Die ABDA-Präsidentin hält die Versorgung von Grundsicherungsempfängern mit Schutzmasken für einen wichtigen Schritt. Die Apotheken übernähmen die gesellschaftliche Verantwortung, diese zu gewährleisten, heißt es in dem Statement.

Fazit:

Der Bund der Steuerzahler hält die Kritik an den Bundes-Ausgaben für FFP2-Masken für Risikogruppen und Grundsicherungsempfänger in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro für berechtigt. Die eigenverantwortliche Beschaffung der Masken über den Handel ohne staatliche Einmischung und Gutscheine wäre laut Aussage des Vereins der bessere Weg gewesen. Dem stimmt der Konjunkturchef des IfW Kiel zu. Das Bundesgesundheitsministerium senkte mittlerweile den Erstattungspreis an die Apotheken von sechs Euro brutto auf rund 3,90 Euro. Dadurch sinken die Kosten für den Steuerzahler um 430 Millionen Euro. Die Apothekerkammer kritisiert diesen Schritt als Vertrauensverlust der Apotheken in die Zusagen der Politik, da die Apotheken ursprünglich mit einer anderen Vergütung kalkuliert hatten.