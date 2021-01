Warum viele FFP2-Masken die Nummer derselben Prüfstelle tragen

Auch Thomas Vierhaus, Hauptgeschäftsführer des Verbands Technischer Handel, meldete Zweifel an: "Diese Identifikationsnummer taucht zurzeit auf unglaublich vielen FFP-Masken auf, die in deutschen Apotheken kostenlos an Senioren und Risikopatienten ausgegeben wurden bzw. werden", schrieb er in einem Beitrag für ein Fachportal für persönliche Schutzausrüstung.

Inzwischen sei die Anzahl der Produkte derart groß, dass sich Fachleute angesichts des mit jeder Baumusterprüfung einhergehenden Aufwands fragten, ob denn "Universal Certification" überhaupt in der Lage gewesen sei, diese Fülle von Prüfungen selbst durchgeführt zu haben, schreibt Vierhaus weiter.

💡 EU-Konformitätsbewertungs-Verfahren

Wenn ein Hersteller eine FFP2-Maske in der EU auf den Markt bringen will, muss er eine EU-Konformitätserklärung abgeben, aus der hervorgeht, dass seine Maske grundlegende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Maskenhersteller dürfen sich die Sicherheit ihrer Masken nicht einfach selbst bescheinigen, sondern müssen sich das von einer unabhängigen Prüfstelle (einer sogenannten notifizierten Stelle) bestätigen lassen.

Die notifizierte Stelle - zum Beispiel die Dekra Testing and Certification GmbH - prüft nicht nur das Produkt, bevor es in Verkehr gebracht wird, sondern stellt auch sicher, dass die Produktion kontinuierlich gemäß den einschlägigen Vorschriften und Normen erfolgt. Viele Maskenhersteller stellen ihre Masken nach der EU-Norm EN 149:2001+A1:2009 her. Die notifizierten Stellen prüfen dann, ob die Maskenmodelle dieser Norm entsprechen.

Ist das der Fall, so stellt die notifizierte Stelle dem Hersteller eine EU-Baumuster-Prüfbescheinigung aus, die der Maskenhersteller seiner EU-Konformitätserklärung beifügen muss. Der Hersteller darf dann auf der Maske das CE-Kennzeichen und die vierstellige Nummer der eingeschalteten Prüfstelle anbringen. Falls die Maske nach der Norm EN 149:2001+A1:2009 getestet wurde, wird auch das auf den Masken aufgedruckt.