Faktenfuchs: Wie grün ist die Deutsche Bahn?

Mit dem ICE schnell quer durchs Land reisen und dabei auch noch das Klima schützen - diese Botschaft vermitteln viele Plakate und Werbespots der Deutschen Bahn. "Dein Trip nach Wien: - 98 Prozent CO2, wenn du mit dem ICE fährst". Diese Berechnung, auch großformatig präsentiert auf der Website der Deutschen Bahn, zeigt den Vergleich zum CO2-Verbrauch einer Reise mit dem Flugzeug.

Die Rechnung der Deutschen Bahn sieht so aus: Eine Flugreise verursacht 214 Gramm Treibhausgase pro Personenkilometer, also pro Fahrgast während eines zurückgelegten Reisekilometers. Bei diesem Wert bezieht sich die Bahn auf Berechnungen des Umweltbundesamtes (UBA).

Unterschiedliche Angaben zu Emissionen des Bahn-Fernverkehrs

Für die Fahrt über die gleiche Strecke gibt die Bahn einen Wert von vier Gramm pro Personenkilometer an. Macht im Vergleich zum Flieger 98 Prozent weniger Treibhausgase. Das sind jedoch Werte, die die Deutschen Bahn selbst ausweist.

In Broschüren der Deutschen Bahn zum Thema Klimaschutz ist im Fernverkehr sogar von weniger als einem Gramm Treibhausgase pro Personenkilometer die Rede. Das Umweltbundesamt hingegen gibt den Emissionswert für Zugfahrten im Fernverkehr mit 29 Gramm pro Personenkilometer an.

Diese deutlichen Unterschiede sorgen bei einigen Menschen für Verwirrung, in einem Internetforum stellen sich Bahnreisende die Frage, woher die Unterschiede kommen. Der #Faktenfuchs ist der Sache auf den Grund gegangen.

100 Prozent Ökostrom nur auf dem Papier

Relevant für die Einordnung der Bahn-Behauptung ist die Antwort auf die Frage: Wo kommt der Strom her, der durch die Oberleitungen der Deutschen Bahn fließt und die Züge betreibt? Die Deutsche Bahn verbraucht laut eigener Aussage rund zehn Terawattstunden Strom im Jahr, was etwa dem jährlichen Stromverbrauch von Hamburg entspricht.

Etwa 30 Prozent des Verbrauchs entfallen auf den Fernverkehr, heißt es auf Nachfrage von der Deutschen Bahn. Die Bahn ist also für etwa zwei Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland verantwortlich - und gilt damit als größter Stromverbraucher des Landes.

Auf den Internetseiten der Deutschen Bahn begegnen den Kunden viele unterschiedliche Angaben und Zahlen zur Nachhaltigkeit. So findet sich in Werbung und Pressestatements allen voran immer wieder die Angabe "100 Prozent Ökostrom im Fernverkehr".

Es wird der Eindruck erweckt: Jeder ICE, der über Deutschlands Schienen rollt, wird mit Strom betrieben, der aus erneuerbaren Quellen, wie Wasser- oder Windkraft, gewonnen wurde. Daher kommt auch der geringe CO2-Wert, den die Deutsche Bahn ausgibt. Diese Rechnung existiert allerdings nur auf dem Papier.

Der Fernverkehr wird "umweltfreundlich gebucht und so ins Schaufenster gestellt"

"Die Bahn stellt sich grüner dar, als sie ist", sagt Philipp Kosok, der bei der Organisation Agora Verkehrswende für öffentlichen Verkehr zuständig ist. Dominik Seebach, Senior Researcher für Energie & Klimaschutz am Öko-Institut, sagt: "Es wird mehr versprochen, als es tatsächlich Auswirkungen auf den Klimaschutz hat." Mit beiden hat der #Faktenfuchs am Telefon gesprochen.

Die unternehmenseigenen Daten zum Bahnstrommix geben an: Rund 61 Prozent des Stroms, der durch die Oberleitung fließt, stammt aus erneuerbaren Energien. Die anderen knapp 40 Prozent stammen also aus nicht erneuerbaren Energieträgern wie Atomkraft, Kohle und Erdgas. Auslaufende Verträge mit nicht-erneuerbaren Energieträgern würden durch "grüne Verträge" ersetzt, schreibt eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Dass der Fernverkehr bei 100 Prozent Ökostrom landet, liegt laut Kosok an dem Zuschreibungssystem der Deutschen Bahn. "Durch Umbuchungen wird der grüne Strom konzernintern zugewiesen". Die Deutsche Bahn betreibt ihr eigenes Stromnetz und ist mit der Konzernsparte DB Energie auch Stromanbieter. Die Sparte DB Fernverkehr bucht als Kunde der DB Energie für ihre Züge einen Ökostrom-Tarif - und weist so 100 Prozent Ökostrom auf ihren Fahrten aus, erklärt Kosok. Die Deutsche Bahn bestätigt das.

"Der Fernverkehr wird als umweltfreundlich gebucht und so ins Schaufenster gestellt", sagt Erik Gawel, Direktor des Instituts für Infrastruktur- und Ressourcenmanagement der Universität Leipzig, im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Regional- oder Güterverkehr hingegen bekämen dann - bei gegebenem Strommix - automatisch mehr "grauen Strom", also aus nicht erneuerbaren Quellen, zugewiesen.

Ökostrom-Zertifikate: Vorhandener Strom wird aufgekauft

Dennoch fahren alle Züge mit demselben Strom, der durch die deutschen Oberleitungen fließt. Diesen weist die Bahn, wie erwähnt, zu 61 Prozent als Ökostrom aus. Diese setzen sich aus zwei "Quellen" zusammen: eigener Öko-Strom und zugekaufter. In das Stromnetz der DB Energie fließt auch direkt Strom aus erneuerbaren Quellen, die Bahn hat etwa Direktverträge mit Wasserkraftwerken oder betreibt sie selbst.

Neben der direkten Einspeisung kauft die Deutsche Bahn nach Angaben der Experten auch Ökostrom durch Zertifikate zu. Durch solche Herkunftszertifikate können Strombetreiber grünen Strom am Strommarkt einkaufen. Dass dieser aus erneuerbaren Quellen kommt, weisen die Zertifikate nach. Am Strom, der durch die Leitung, in diesem Fall die Oberleitung der Deutschen Bahn fließt, ändert das nichts.

"Das sind im Grunde Bilanzierungsspielräume, die die Bahn nutzt", sagt Dominik Seebach vom Öko-Institut. "Durch den alleinigen Zukauf von Ökostrom entsteht kein entscheidender Beitrag zum Klimaschutz, weil der Strom schon da ist und vom Markt weggekauft wird."

Das sieht auch Erik Gawel so, der am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) das Department Ökonomie leitet. Durch Nachweiszertifikate kaufe man grünen Strom, der dann an anderer Stelle eben fehle: "Bahn wird immer grüner, der Rest grauer."

Welchen Anteil zugekaufter Ökostrom an den 61 Prozent im Bahnstrommix hat - das macht die Bahn - auch auf Nachfrage - nicht transparent. Das kritisieren die Experten, mit denen der #Faktenfuchs gesprochen hat. Es wäre wünschenswert darüber Klarheit zu haben, um das Nachhaltigkeitsengagement der Bahn besser bewerten zu können, sagt Philipp Kosok von Agora Verkehrswende.

Denn durch das bloße Zukaufen von Ökostrom am Strommarkt bediene man sich lediglich am Bestand. "Wer grünen Strom umetikettiert, leistet noch keinen eigenen Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren Energien", sagt Erik Gawel.

Bundesstrommix 2020: Fast die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Quellen

Dass erneuerbare Energieträger, wie Wasserkraftwerke oder Windparks, ausgebaut werden, geschieht in erster Linie bei der Finanzierung durch der EEG-Umlage.

Zur Einordnung: Der Anteil an erneuerbaren Energieträgern, finanziert aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), an der gesamten Stromerzeugung in Deutschland lag laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft im Jahr 2020 bei 44,9 Prozent. Weitere 4,1 Prozent kamen demnach aus erneuerbaren Energien mit Herkunftszertifikaten, aber eben nicht aus Deutschland. Norwegen ist etwa großer Verkäufer von Ökostrom.

Die gesamtdeutsche Aufschlüsselung nennt sich Bundesstrommix. Der Mix gibt an, welcher Energieträger welchen Anteil an der Stromversorgung in Deutschland hat.