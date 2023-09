Tempolimit und Nachtfahrverbot? Streit um EU-Führerscheinreform

"Abenteuerlich": CDU-Politiker hält Verbote für absurd

Der CDU-Verkehrspolitiker im EU-Parlament, Jens Giesecke, spricht von absurden Verboten. Europa solle lieber schlanke Lösungen und gute Standards anbieten. "Besonders abenteuerlich finde ich den Vorschlag, dass die Fahrlehrer verpflichtet werden sollen, Alternativen aufzuzeigen zum Auto – nämlich Bahnfahren und Busfahren. Das ist ehrlich gesagt weit weg von jeder Realität." Außerdem werde damit der Umstieg auf Elektromobilität erschwert: Man könne nicht schwere Batterien in die Autos bauen und im Gegenzug neue Gewichtsgrenzen beim Führerschein beschließen.

In den kommenden Wochen soll auch über die Ideen der anderen Fraktionen verhandelt und abgestimmt werden, bevor sich das Europaparlament als Ganzes eine Meinung bilden soll. Das Gesetzgebungsverfahren steht noch am Anfang. Auch die EU-Mitgliedsstaaten haben weitgehende Rechte in diesem Bereich. Dass es beim ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission bleibt, damit rechnet der CDU-Parlamentarier Gieseke nicht: "Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Grünen mit ihren Verschärfungen durchsetzen, liegt bei fünf Prozent", erwartet er.

Es sei aber auch möglich, dass die Führerscheinreform ganz an die Wand gefahren werde, wenn sie im Streit endet und der Streit bis zur Europawahl im Sommer 2024 nicht beigelegt werden kann. "Das war heute echt ein klassisches Eigentor und ein krasser Rückschritt."

"Künstlicher Sturm im Wasserglas": Bayerische Europaabgeordnete gibt Entwarnung

Auch die bayerische Europaabgeordnete und stellvertretende Leiterin der deutschen Grünen Europaabgeordneten Henrike Hahn (Bündnis 90/ Die Grünen), erwartet nicht, dass die Vorschläge zum Führerschein so kommen werden. "Hier wird ein künstlicher Sturm im Wasserglas entfacht - denn zur Wahrheit gehört auch dazu, zu sagen, dass wir gerade am Anfang eines parlamentarischen Prozesses stehen", betont sie gegenüber BR24. Es gehe um einen ersten Vorschlag für die Verhandlungen zu einer Parlamentsposition, die gemacht wurden. "Wir als deutsche Grüne haben von Anfang an dazu ausdrücklich klare und starke Bedenken angemeldet", sagt sie. Nachtfahrverbot, neue Führerschein-Kategorie, Tempolimits und eine Gesundheitsprüfung für ältere Fahrer lehnten die deutschen Grünen ab. "Es ist aus unserer Sicht problematisch, sicherheitstechnische und klimapolitische Mängel über die Führerscheinrichtlinie beheben zu wollen", fügt Hahn hinzu.

Verkehrspolitikerin Karima Delli sieht das nicht so. Am Ende gehe es um mehr Sicherheit und auch um mehr Umweltschutz. Das sei kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.

Mit Informationen von AFP