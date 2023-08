Erzbischof Georg Gänswein: "Bin auf Arbeitssuche"

Seit Anfang Juli ist er wieder in seiner Heimat, aber hat keine Aufgabe: Erzbischof Georg Gänswein. Doch der frühere Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. will im Erzbistum Freiburg dort aushelfen, wo er gebraucht werde. Das bekannte der prominente Geistliche am Donnerstagabend bei einer Buchvorstellung in Kirchzarten in Baden-Württemberg. "Ich bin jetzt hier, bin auf der Arbeitssuche sozusagen." Eine seiner Aufgaben derzeit auch: Lesungen aus seinem Buch "Nichts als die Wahrheit". Das hatte er wenige Wochen nach Benedikts Tod veröffentlicht.

Der 67-jährige Erzbischof, der aus dem Schwarzwald stammt, lebt seit einigen Wochen in Freiburg. Der langjährige Vertraute von Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI. erhielt nach dessen Tod an Silvester 2022 von Papst Franziskus keine neue Aufgabe mehr in Rom und wurde nach Deutschland zurückgeschickt. Hintergrund hierfür war Beobachtern zufolge das seit vielen Jahren als schwierig geltende Verhältnis zwischen Franziskus und Gänswein.

Papst riet Gänswein, erst einmal Urlaub zu machen

Franziskus habe ihm geraten, erstmal Urlaub zu machen, sagte er am Donnerstagabend. Das Erzbistum hatte im Juli mitgeteilt, dass Gänswein regelmäßig Gottesdienste im Freiburger Münster leiten wird. Er könne auch einzelne Aufträge wie Festgottesdienste und Firmungen übernehmen, teilte das Erzbistum Freiburg im Juli nach einem Gespräch zwischen Gänswein und dem Ortsbischof, Erzbischof Stephan Burger, mit.

Der Freiburger Kirchenrechtler Georg Bier sagte, Gänswein sei in seinem Heimatbistum ein Bischof ohne Amt und Aufgabe. Auch sei Burger ihm gegenüber nicht weisungsberechtigt. Insofern sei die getroffene Übereinkunft nicht wirklich überraschend, sagte Bier. "Beide Bischöfe verpflichten sich zu nichts, versichern sich aber ihrer gegenseitigen Bereitschaft, im Einzelfall und bei Bedarf auszuhelfen, beziehungsweise um Aushilfe nachzusuchen."

Gänswein kommt zu Mariä Himmelfahrt nach Bayern

Gänswein wird auch außerhalb des Erzbistums zu Terminen angefragt. Am kommenden Dienstag wird er in Bayern erwartet. Im schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild feiert er das katholische Hochfest Mariä Himmelfahrt. Der Feiertag gilt mit seiner feierlichen Lichterprozession durch den Wald nach einer Freiluftmesse in dem Ort als Höhepunkt des Wallfahrtsjahres. In der Regel zieht dieser Termin jedes Jahr mehrere tausend Pilger an. Gänswein wird am Dienstag dort auch sein Buch signieren.