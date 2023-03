Ex-Papst-Sekretär Gänswein und sein Vatikan-Enthüllungsbuch

Der Titel ist Programm. Wenn ein Autor "nichts als die Wahrheit" verspricht, dann ist das eine Problembeschreibung: Denn Georg Gänswein ist davon überzeugt, dass das Bild, das von Papst Benedikt gezeichnet wird, nicht immer der Wahrheit entspricht. Was also bleibt von diesem Jahrhundertleben? "Was bleibt von Papst Benedikt, ist sicherlich die Erinnerung an eine milde, überzeugende, klare Persönlichkeit", erklärte Gänswein bei der Buchvorstellung in München.

Applaus für Gänswein bei Buchvorstellung in München

Vor allem das Adjektiv "mild" dürfte Theologinnen und Theologen, die von Joseph Ratzinger einst gemaßregelt wurden, nicht als erstes über die Lippen kommen. Doch bei der Buchvorstellung im Münchener Salon Luitpold wurde nicht widersprochen, sondern kräftig applaudiert.

Lange Schlangen haben sich vor dem Büchertisch gebildet, an dem der Erzbischof aus Rom die ersten Exemplare seines Buches mit Widmungen versieht. Gänswein hat in Deutschland viele Fans - Katholikinnen und Katholiken, denen die aktuell in der deutschen Kirche diskutierten Reformen zu weit gehen: Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, Frauen am Altar – Stichwort: Synodaler Weg.

Schon Papst Benedikt XVI. hatte den Reformeifer des deutschen Katholizismus mit Argwohn beobachtet. Sein langjähriger Sekretär tut das auch. "Dass es Strömungen gibt, vielleicht sogar Überzeugungen, die also unter einem bestimmten Begriff mehr und mehr aus der Einheit mit der Universalkirche hinausführen. Diese Gefahr besteht", sagte Gänswein.