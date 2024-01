Ein Todesopfer bei Angriff in katholischer Kirche in Istanbul

Bei einem mutmaßlichen Mordanschlag in einer Kirche der türkischen Metropole Istanbul ist ein Gottesdienst-Besucher getötet worden. Zwei maskierte Männer eröffneten laut Innenminister Ali Yerlikaya am Sonntagvormittag in einer katholischen Kirche das Feuer. "Wir verurteilen diesen abscheulichen Angriff auf das Schärfste", erklärte Yerlikaya. Laut den Behörden scheint sich der Angriff nicht gegen die katholische Kirche gerichtet zu haben.

Maskierte Männer töteten Opfer offenbar gezielt

Laut Yerlikaya deutete alles darauf hin, dass die beiden Männer ihr Opfer gezielt töteten. Nach den flüchtigen Tätern werde gefahndet. Laut Istanbuls Gouverneur Davut Gül gab es keine Verletzten. Ein Neffe des Todesopfers, Cagin Cihan, sagte, sein Verwandter sei nicht das Ziel des Angriffs gewesen, sondern die Kirche. Er sei Opfer des Schicksals geworden. Ein in sozialen Medien kursierendes kurzes Video zeigt offenbar den Angriff. Darauf ist zu sehen, wie zwei vermummte Männer die Kirche betreten und das Feuer eröffnen. Die Gottesdienst-Besucher werfen sich auf den Boden, die beiden Männer verlassen die Kirche wieder.

Die im 19. Jahrhundert erbaute Kirche Santa Maria liegt im Stadtteil Sariyer im europäischen Teil der Großstadt. Die Kirche wird von einem italienischen Orden der Franziskaner geleitet. Zum Tatzeitpunkt nahmen den Behörden zufolge rund 40 Besucher an dem Gottesdienst teil. Auf Aufnahmen von Sicherheitskameras vor dem Angriff waren zwei Männer mit schwarzen Skimasken zu sehen, die Hände in den Taschen verborgen. Einer von ihnen trug eine schwarze Sonnenbrille.

Erdogan verspricht schnelle Fahndungserfolge

Papst Franziskus drückte der angegriffenen Kirche seine Unterstützung aus. In einem Telefonat mit Kirchen- und örtlichen Behördenvertretern bekundete auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sein Beileid. Nach Angaben seines Büros versicherte Erdogan, dass alles getan werde, "um die Täter so schnell wie möglich zu fassen". Das Motiv für den Angriff blieb zunächst unklar.

Im Dezember hatten die türkischen Sicherheitskräfte 32 mutmaßliche Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat unter dem Verdacht festgenommen, Anschläge auf Synagogen, Kirchen und die irakische Botschaft in der Türkei geplant zu haben.