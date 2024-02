"Fastnacht in Franken" mit überragendem Zuschauerinteresse

Intendantin begeistert von ungebrochener Beliebtheit der Kultsendung

Mit ihrer großen Publikumsresonanz hat die "Fastnacht in Franken" wieder beste Aussichten, die erfolgreichste Sendung des Jahres in den Dritten Programmen zu werden. Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks, zeigte sich hocherfreut, dass die Kultsendung des BR Fernsehen so gut beim Publikum ankommt: "Die 'Fastnacht in Franken' ist ein Highlight im Kalender – nicht nur für mich, sondern für Millionen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer in Bayern und darüber hinaus. Zu Recht, wie die diesjährige Prunksitzung wieder gezeigt hat: Geboten war ein vierstündiges buntes Bühnenspektakel erster Güte und ohne eine Sekunde Langeweile. Das großartige Ensemble von Künstlern und Tanzformationen, unsere BR-Fastnachtredaktion und der Fastnacht-Verband Franken haben etwas geschafft, das kostbar ist in diesen krisenschweren Zeiten: einen Abend lang Leichtigkeit und Frohsinn in die Herzen und in die Wohnzimmer zu zaubern. Ein dickes Dankeschön dafür!"

Knapp vier Stunden Live-Programm aus Veitshöchheim

"Fastnacht in Franken" wird vom BR-Studio Franken zusammen mit dem Fränkischen Fastnachtsverband produziert. Vier Stunden Live-Programm, so wird der Leiter des BR-Studios Franken in einer Mitteilung des BR zitiert, sei nur möglich, wenn viele Menschen – ob vor oder hinter der Kamera – mit Herzblut, Kreativität und Freude zusammenarbeiteten. "Unser gutes Miteinander in der Fastnacht-Familie ist eines der großen Erfolgsgeheimnisse von Veitshöchheim", sagte er.

Fastnacht-Verband erfreut über gelungene Show

Auch Marco Anderlik, Präsident des Fastnacht-Verbands Franken, freute sich über den großen Erfolg der Sendung: "Der 'Fastnacht-Familie Veitshöchheim' ist es wieder erfolgreich gelungen, vielen Zuschauern zu Hause und den Gästen im Saal große Freude und unterhaltsame Stunden zu schenken. Ein wunderbares, kurzweiliges Programm mit vielen Überraschungen und emotionalen Höhepunkten hat auch in diesem Jahr Millionen von Zuschauern in ganz Deutschland begeistert."

Die weiteren Sendetermine im BR Fernsehen

Veitshöchheim außer Rand und Band

Prominente und Narren im Fastnachtsfieber

Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr

Faschingsdienstag, 13. Februar, 11.55 Uhr (Wdh.)

Fastnacht in Franken

Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken

Samstag, 3. Februar, 20.15 Uhr (Wdh.)

Faschingsdienstag, 13. Februar, 12.30 Uhr (Wdh.)

Fastnacht in Franken – jung und närrisch

Sonntag, 11. Februar, 18.45 Uhr

Rosenmontag, 12. Februar, 11.45 Uhr (Wdh.)

Alle Fastnachtssendungen sind nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar.