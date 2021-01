Corona-Verharmloser nutzen veraltete Experten-Zitate

Veraltete Aussage des italienischen Virologen Matteo Bassetti

In Italien ist Matteo Bassetti, Direktor des Universitätsklinikums Ospedale San Martino in Genua, ein sehr bekannter Virologe. Im März hatte sich auf Youtube ein Interview mit Bassetti verbreitet, in dem er sagte, dass in Italien elf Menschen mit Corona gestorben seien, die alle Vorerkrankungen gehabt hätten. Das Video wurde damals mit dem Abspann versehen, dass Corona "Quatsch" sei - es wurde also impliziert, die Menschen seien nicht an Covid-19 gestorben.

Aber: Das Video war nicht im März aufgenommen worden, die Aussage Bassettis war älter. Wie die Faktenchecker von Correctiv überprüften, waren die Todeszahlen, die Bassetti zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung der Aufnahme am 26. Februar verwendete, richtig. Aber zu dem späteren Zeitpunkt, als es in den Kontext von Verharmlosung gestellt und erneut in Umlauf gebracht wurde, waren sie überholt. Am 15. März zählte Italien laut WHO bereits 1.441 Corona-Tote

Fazit

Corona-Verharmloser reißen häufig Aussagen von renommierten Virologen und Infektiologen aus dem zeitlichen Kontext, um sie für ihre Zwecke zu verwenden. So kursiert zum Beispiel die veraltete, vom Wissensstand überholte Aussage des Münchner Infektiologen Clemens Wendtner zu einer Falschbehauptung über den Vergleich von Grippe und Corona. Auch alte Aussagen des Virologen Christian Drosten und des in Italien bekannten Virologe Matteo Bassetti wurden wieder in Umlauf gebracht, um den PCR-Test zu diskreditieren beziehungsweise Corona zu verharmlosen. Desinformation möchte damit den Anschein bekommen, wissenschaftlich belegt und seriös zu sein.