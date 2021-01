Faktenfuchs: Nein, Norwegen hat die Impfung nicht verboten

Tatsächlich sind in Norwegen Menschen gestorben, nachdem sie gegen Covid-19 geimpft wurden. Laut dem norwegischen Institut für öffentliche Gesundheit wurden bis zum 18.01.2021 in Norwegen 48.680 Menschen geimpft. Nach den aktuellen Zahlen der norwegischen Arzneimittelbehörde ist die Zahl der Verstorbenen inzwischen gestiegen: Bis zum 17. Januar sind 33 Senioren im Alter von über 75 Jahren in den Tagen nach einer Impfung verstorben.

13 der Todesfälle wurden bereits genauer untersucht. Eine englische Fassung des Berichts ist hier abrufbar. Die Verstorbenen waren laut Behörden über 80, teils über 90 Jahre alt, und schwerst vorerkrankt und gebrechlich. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass übliche Nebenwirkungen der Impfung bei den meist schwerkranken, älteren Personen zu schwerwiegenden Reaktionen geführt haben könnten. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Tod und Impfung wurde aber bisher nicht nachgewiesen.

Ein Sprecher der Arzneimittelbehörde sagte dem #Faktenfuchs:

"Wenn ein Vorfall gemeldet wird, bedeutet das nicht unbedingt, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Vorfall und der Impfung gibt."

Dass es sich bei den 33 Verstorbenen um "Impftote" handelt, ist also wissenschaftlich derzeit nicht belegt; sie so zu bezeichnen, ist deswegen irreführend. Weitere Ergebnisse der Untersuchungen werden am kommenden Donnerstag, 21.01.2021, ab 12 Uhr hier veröffentlicht.

Verschlechterung des Gesundheitszustandes "nicht auszuschließen"

Trotzdem könnten Impfreaktionen, die in der Regel eher mild ausfallen, einen älteren Menschen in eine ernste Lage bringen, sagt Sigurd Hortemo, Chefarzt der Arzneimittelbehörde. Es sei nicht auszuschließen, dass die Nebenwirkungen der Impfungen bei bereits schwer erkrankten Patienten zu einer weiteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes führen können.

Bei den Zulassungsstudien für den Impfstoff von Biontech und Pfizer wurden sehr gebrechliche Patienten mit akuter Erkrankung nicht eingeschlossen – und auch nur wenige Menschen über 85.

Keine Änderung der Impfstrategie