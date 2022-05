Corona-Ticker: Bundesweite Inzidenz sinkt auf 189

07.46 Uhr: Lockerungen in Sicht: Shanghai will die Wirtschaft ankurbeln

Die chinesische Millionenmetropole Shanghai hat weitere Lockerungen der strikten Corona-Maßnahmen angekündigt. Nach Angaben der Behörden habe sich das Infektionsgeschehen stabilisiert. Die Stadt will nun schnell die durch den Lockdown gebremste Wirtschaft mit Maßnahmen unterstützen. Auch die chinesische Hauptstadt Peking hat Beschränkungen wegen eines Corona-Ausbruchs wieder zurückgenommen. In der vergangenen Woche hatte der chinesische Premierminister Li Keqiang eine eilige Krisen-Videokonferenz einberufen und Provinzen und Städte dazu aufgerufen, die Wirtschaft wiederzubeleben.

05.46 Uhr: Nordkorea meldet mehr als 100.000 Neuinfektionen

Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldet binnen Tagesfrist 100.710 weitere Infektionen mit Fiebersymptomen und einen weiteren Todesfall. Die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer steigt demnach auf 70. Es ist unklar, wie viele der Infektionen auf das Coronavirus zurückzuführen sind. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtet unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen aus Peking, dass Nordkorea die Beschränkungen zur Eindämmung des Ausbruchs am Sonntag aufgehoben habe. Ein Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums teilte mit, dass er den Bericht nicht bestätigen könne, da die staatlichen Medien des Nordens keine entsprechende Entscheidung bekannt gegeben hätten.

04.12 Uhr: Bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz sinkt auf 189,0

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 755 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 490 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche als 1.245 Corona-Infektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 189,0 von 196,2 am Vortag. Zwei weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 138.864. Viele Bundesländer melden am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig ans RKI. Deshalb sind die am Sonntag und Montag veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft sehr begrenzt.