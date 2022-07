Corona-Ticker: RKI registriert 152.149 Corona-Neuinfektionen

06.35 Uhr: Bill Gates spendet 20 Milliarden Dollar an eigene Stiftung

Bill Gates will 20 Milliarden Dollar (rund 19,95 Milliarden Euro) an seine Stiftung spenden. Damit könne sie ihre jährlichen Ausgaben erhöhen, um das massive Leid in der Welt zu lindern, schrieb Gates in einem Beitrag auf der Webseite der Bill & Melinda Gates Foundation - und ist eine der größten oder sogar die größte Stiftung der Welt.

Laut eigenen Angaben will die Stiftung in Bildung, Armutsbekämpfung, die Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter und die Forschung zur Beendigung vermeidbarer Krankheiten investieren. Dies sei in den vergangen Jahre auf der Strecke geblieben.

05.13 Uhr: RKI registriert 152.149 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) zuletzt 152.149 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 135.402) und 145 Todesfälle (Vorwoche: 108) innerhalb eines Tages. Das RKI hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz mit 720,4 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 691,8 gelegen (Vorwoche: 690,6; Vormonat: 447,3). Allerdings gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen.