Corona-Impfung: Desinformation durch Ärzte und Apotheker

Mögliche allergische Reaktionen?

Und noch einer Behauptung aus dem offenen Brief ging der #Faktenfuchs bereits im Dezember nach: Der Inhaltsstoff Polyethylenglycol (PEG) erhöhe das Risiko einer schweren allergischen Reaktion. Polyenthylenglycol ist eine Verbindung von Makromolekülen, die in den mRNA-Impfstoffen enthalten ist. PEG kann allergische Reaktionen auslösen, die gesundheitliche Verträglichkeit des Stoffes wird bis heute kontrovers diskutiert. Allerdings ist in den mRNA-Impfstoffen viel weniger PEG enthalten als in vielen anderen Dingen, die viele Menschen täglich konsumieren. So ist PEG zum Beispiel in Salben und Kosmetika zu finden.

Die Verfasser des offenes Briefes behaupten außerdem, bei der Impfung gäbe es noch weitere Risiken, wie das "Antibody Dependant Enhancement" (ADE). Im #Faktenfuchs aus dem Dezember wurde schon auf dieses mögliche Risiko eingegangen.

In seltenen Fällen kann es bei Impfstoffen nach der ersten Impfung zur Bildung sogenannter "infektionsverstärkender Antikörper" ("antibody dependent enhancement") kommen. Diese können die Krankheit verschlimmern, wenn der Körper das zweite Mal mit dem Virus in Kontakt kommt, entweder durch eine zweite nötige Dosis oder durch eine Infektion. In den groß angelegten Phase-III-Studien zur Zulassung für die SARS-CoV-2-Impfstoffe, an denen jeweils mehr als 30.000 Freiwillige Probanden teilgenommen haben, ist dieser Effekt bisher nicht aufgetreten.

Neben den bisher genannten Behauptungen zu Risiken beschreibt der offene Brief auch die Möglichkeit, dass eine Impfung gegen SARS-Cov-2 Unfruchtbarkeit bei Frauen auslösen könnte. In diesem #Faktenfuchs aus dem Dezember 2020 haben Experten diese Behauptung bereits zurückgewiesen.