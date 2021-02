Faktenfuchs: Immunität durch Impfung oder Infektion?

In dem Merck-Statement vom 25.01.2021 heißt es wörtlich:

"This decision follows Merck’s review of findings from Phase 1 clinical studies for the vaccines. In these studies, both V590 and V591 were generally well tolerated, but the immune responses were inferior to those seen following natural infection and those reported for other SARS-CoV-2/COVID-19 vaccines."

Auf Deutsch:

"Diese Entscheidung folgt aus Merck’s [so heißt das Unternehmen in den USA und Kanada, Anm. d. Red.] Bewertung der Ergebnisse der ersten Phase der klinischen Impfstoff-Studien. In den Studien wurden zwar sowohl V590 als auch V591 allgemein gut vertragen, doch die Immunantworten waren sowohl denen infolge einer natürlichen Infektion unterlegen, als auch denen, die für andere SARS-CoV-2/COVID-19-Impfstoffe berichtet wurden." (Merck, Pressemitteilung vom 25. Januar 2021)

Auch auf Twitter selbst hat MSD inzwischen auf Hockertz‘ Tweet geantwortet: