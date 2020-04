Corona: Die Ereignisse vom 20. bis 22. April

14.30 Uhr Spahn: Werden nach der Krise "viel verzeihen müssen"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat um Verständnis für schwierige politische Entscheidungen in der Corona-Krise geworben. Noch nie hätten in der Geschichte der Bundesrepublik so weitgehende Entscheidungen in so kurzer Zeit und in so einer unsicheren Lage getroffen werden müssen, sagte er im Bundestag. In einer dynamischen Situation, in der man ständig über das Virus dazulerne, sei es normal, dass Maßnahmen immer wieder adjustiert werden und "dass nicht von vornherein immer alles richtig gewesen sein kann". Nach der Corona-Krise werde man in der politischen und auch medialen Debatte "viel verzeihen müssen".

14.15 Uhr: Ab morgen wieder Gottesdienste in Thüringen

In Thüringen sind trotz der Corona-Pandemie schneller als geplant wieder Versammlungen und Gottesdienste möglich. Bereits ab morgen dürfen sie demnach mit bis zu 30 Teilnehmern in geschlossenen Räumen oder bis zu 50 Teilnehmern unter freiem Himmel abgehalten werden. In Bayern stellt die Staatsregierung für Anfang Mai in Aussicht.

14.00 Uhr: Universität Erlangen arbeitet an passiver Impfung gegen Coronavirus

Die Universität Erlangen-Nürnberg hat Forschungen an einer passiven Impfung gegen das Coronavirus begonnen, die womöglich zu Beginn des kommenden Jahres zur Verfügung stehen könnte. Mit solch einer passiven Impfung könnten medizinisches Personal, Betreuer in Alten- und Pflegeheimen und Hochrisikopatienten geschützt werden, teilte die Friedrich-Alexander-Universität am Mittwoch mit. Das Mittel sei auch zur Therapie schwer an einer Coronavirus-Infektion erkrankter Patienten geeignet.

Den Angaben zufolge laufen derzeit die Tests in den Laboren, in frühestens sechs Monaten sei mit ersten klinischen Studien an menschlichen Patienten zu rechnen. Anders als die übliche aktive Impfung bietet die passive Impfung mit Antikörpern allerdings nur einen zeitlich begrenzten Schutz, laut Winkler in diesem Fall für etwa zwei bis drei Monate.

13.50 Uhr: SPD fordert Computer und Internetzugang für alle Schüler

Zur Sicherstellung gleicher Lernbedingungen in der Corona-Krise fordert die SPD im Landtag für alle bayerischen Schüler eine Ausstattung mit Computern und Internetanschlüssen.

"Die Corona-Pandemie wird den Schulalltag noch bis weit in das nächste Schuljahr hinein beeinträchtigen. Viele Kinder besitzen aber kein digitales Endgerät, mit dem sie lernen können" Simone Strohmayr, bildungspolitische Sprecherin der Fraktion.

Gerade beim Homeschooling hänge der Lernerfolg davon ab, ob man die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme habe. Sollten die Schulen nicht genügend Verleihgeräte haben, müsse der Freistaat für eine entsprechende Ausstattung sorgen. Dazu zähle auch ein dreimonatiger Internetanschluss.

Der entsprechenden Dringlichkeitsantrag soll am Donnerstag im Bildungsausschuss des bayerischen Landtags diskutiert werden.

13.35 Uhr: BR-Radltour 2020 findet nicht statt

Die BR-Radltour findet in diesem Jahr nicht statt. Grund ist die angekündigte Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus. "Gesundheit steht in dieser beispiellosen Ausnahmesituation vor allem anderen", erklärte der Leiter der BR-Radltour, Dr. Markus Riese.

Der Bayerische Rundfunk ist mit den beteiligten Institutionen, Behörden, Partnern, Sponsoren und Kommunen im Gespräch – unter anderem tauscht man sich über eine mögliche Verschiebung ins kommende Jahr aus.

Die 31. Auflage der BR-Radltour hätte in der ersten Sommerferienwoche zwischen dem 26. Juli und dem 31. Juli 2020 mit den Etappenstädten Cham, Kelheim, Freising, Aichach, Dietfurt und Feucht stattfinden sollen.

12.42 Uhr: Bayerns Kommunen rufen nach einem Rettungsschirm

Bayerns Kommunen fordern zur Abfederung der finanziellen Folgen der Corona-Krise einen eigenen Rettungsschirm der Staatsregierung. "Nach Hilfspaketen für Unternehmen muss an einen Rettungsschirm für Kommunen gedacht werden", sagte Kurt Gribl, Vorsitzender des Bayerischen Städtetags. Zur Vermeidung einer massiven Neuverschuldung seien staatliche Finanzhilfen nötig.

Die finanziellen Folgen der Corona-Krise auf die Einnahmen der Städte und Gemeinden würden gravierender sein als bei der Finanzkrise nach 2008, sagte Gribl: "Bei der Gewerbesteuer sind 2020 massive Rückgänge zu erwarten." Die Bürgermeister und Kämmerer würden schon bayernweit Alarm schlagen.

Die von der Staatsregierung am Dienstag beschlossene vorzeitige Auszahlung bereits vereinbarter Leistungen aus dem Finanzausgleich 2020 sei wie die Lockerung der Regeln für Kassenkredite eine erste Hilfe. Aber letztlich brauchten die Kommunen auch frisches Geld, hieß es.

12.26 Uhr: Corona-Prämie für Pflegekräfte wackelt

Die geplante Corona-Sonderprämie von 1.500 Euro für Altenpflegekräfte wackelt. Bei den Krankenkassen gibt es Widerstand gegen eine Finanzierung durch die beitragsfinanzierte Pflegeversicherung, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Martin Litsch, sagte, die symbolische Anerkennung für systemrelevante Berufsgruppen, die in Corona-Krise verstärkt gefordert seien, müsse "vom Bund oder von den Ländern kommen, etwa über zweckgebundene Zuschüsse für die Soziale Pflegeversicherung". Die Vorstandsvorsitzende des Ersatzkassen-Verbands VDEK, Ulrike Elsner, erklärte: "Es kann nicht sein, dass allein die Beitragszahler hierfür aufkommen müssen."

Die Gesamtkosten einer Prämie von 1.500 Euro je Altenpflegekraft werden von den Krankenkassen auf rund eine Milliarde Euro geschätzt. Ohne eine eigene Finanzierungsregelung müssten die Prämien voraussichtlich großenteils von den Pflegebedürftigen über höhere Zuzahlungen getragen werden.

12.15 Uhr: Verbände fordern "coronasichere" Radspuren

Fahrspuren von Straßen vorübergehend in breite Fahrradspuren umzuwandeln, fordern der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Bayern und BUND Naturschutz in Bayern (BN). Städte und Staatsregierung seien in der Pflicht, "coronasichere" Fuß- und Radwege zu schaffen.

Abstandhalten sei aktuell wichtig, aber auf schmalen und vollen Radwegen oft nicht möglich, sagte Bernadette Felsch vom ADFC. In München, Würzburg, Regensburg, Erlangen, Dachau, Coburg, Schweinfurt, Kempten und Forchheim forderten Kreisgruppen von ADFC und BUND Naturschutz deshalb die Einrichtung autofreier Zonen und temporärer Radspuren auf mehrspurigen Straßen.

12.01 Uhr: Aiwanger plädiert für "Ersatz-Gedenk-Wiesn"

Nach der Absage des Oktoberfests durch Staatsregierung und Stadt München wegen der Corona-Krise will Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) eine abgespeckte Mini-Wiesn. Die Wiesn-Absage hinterlasse "tiefe Kratzer auf der bayerischen Volksseele", zitiert die "Bild"-Zeitung Aiwanger: "Ich bin unbedingt dafür, sich jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen, wie wir eine kleine Ersatz-Gedenk-Wiesn angehen können." Voraussetzung sei, dass sich die Lage weiter entspanne.

Allerdings steht Aiwanger mit seinem Vorschlag allein auf weiter Flur. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wie auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatten derartigen Überlegungen am Dienstag schon eine Absage erteilt. Man sei sich einig, dass "irgendwelche Kleinfeste" nichts brächten, sagte Söder: "Die Wiesn ist richtig oder gar nicht." Mehr zu dem Thema finden Sie hier.

11.52 Uhr: Immer mehr Corona-Infektionen nach Heilung in China

In der chinesischen Stadt Wuhan häufen sich die Fälle, in denen Covid-19-Patienten nach überstandener Erkrankung das Virus weiter in sich tragen. Sie gelten als mögliche Ansteckungsgefahr. Diese Menschen zeigten aber keine Krankheitssymptome, erklärten Ärzte der Millionenmetropole, von der aus sich die Pandemie im Dezember ausgebreitet hatte. Alle waren während ihrer Therapie bereits negativ getestet worden, wurden später aber wieder positiv getestet. Nach Angaben der Ärzte wurde das Corona-Virus in manchen Fällen 70 Tage nach der vermeintlichen Gesundung nachgewiesen.

Die Frage, ob von einer Infektion genesene Menschen das Coronavirus tragen können und damit ein Ansteckungsrisiko darstellen, ist von großer Bedeutung. Viele Länder setzen darauf, dass Menschen nach einer Corona-Infektion eine Immunität gegen das Virus entwickeln und mit der Zeit ein genügend großer Bevölkerungsteil immun gegen die Krankheit ist. Ärzte in Wuhan bezeichneten dieses Phänomen als größte Herausforderung in der neuen Phase des Kampfes gegen die Pandemie. Das Virus wurde auch in Südkorea bei angeblich geheilten Menschen nachgewiesen.

11.28 Uhr: Erstmals Impfstoff-Studie in Deutschland zugelassen

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen Corona erteilt. Wie das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel mitteilte, erhält das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen. Laut Biontech soll es Tests an rund 200 Personen geben.

"Die Erprobung von Impfstoffkandidaten am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren und wirksamen Impfstoffen gegen Covid-19 für die Bevölkerung in Deutschland und darüber hinaus", teilte das PEI mit. In der klinischen Studie soll unter anderem grundlegend die Verträglichkeit und Sicherheit des Impfstoff-Kandidaten geprüft werden.

Seit Ausbruch der Covid-19-Epidemie sind nach Angaben des Verbands forschender Arzneimittelhersteller mindestens 80 Impfstoffprojekte angelaufen, vier Wirkstoffe werden demnach bereits in klinischen Studien in China und den USA getestet. In Deutschland werden nach Angaben von PEI-Präsident Klaus Cichutek in diesem Jahr voraussichtlich insgesamt vier klinische Studien mit einem Impfstoffkandidaten starten. Dass bereits in diesem Jahr ein erster zugelassener Impfstoff für die allgemeine Bevölkerung bereit steht, hält Cichutek für unwahrscheinlich. Mehr dazu finden Sie hier.

11.15 Uhr: Maskenpflicht auch in NRW, Niedersachsen und Brandenburg

Auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Brandenburg soll nun eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus eingeführt werden. Vom kommenden Montag an soll das Tragen einer Maske im Nahverkehr und im Einzelhandel Pflicht werden, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums, eine Entsprechende Erklärung kam auch von der NRW-Landesregierung.

In Brandenburg kündigte Innenminister Michael Stübgen (CDU) im Innenausschuss des Landtags an, dass eine Maskenpflicht in S-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen vom kommenden Montag an gelten soll. Dies werde das Kabinett am Donnerstag beschließen.

Zuvor hatten bereits 10 der 16 Bundesländer eine Maskenpflicht angekündigt oder wie im Vorreiter Sachsen bereits eingeführt.

11.08 Uhr: Asylbewerber und Drittstaatler dürfen als Erntehelfer arbeiten

Asylbewerber und Drittstaatsangehörige, für die bislang ein Arbeitsverbot in Deutschland galt, dürfen nun wegen der Personalengpässe in der Corona-Krise als Erntehelfer in der Landwirtschaft arbeiten. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) habe eine sogenannte Globalzustimmung erteilt, die Regelung gelte rückwirkend vom 1. April bis Ende Oktober, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium mitteilte. Sie gilt demnach zudem für Geduldete und für solche Drittstaatsangehörige, die hier bisher nicht arbeiten durften. Damit könnten "unbürokratisch weitere Arbeitskräfte für die Saisontätigkeit in der Landwirtschaft gewonnen werden".

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte seit Beginn der Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus dafür plädiert, Asylbewerbern das Arbeiten zu erlauben. Viele Erntehelfer kommen normalerweise für die Saison aus dem Ausland - sie fehlen jetzt.

10.50 Uhr: Bayerns Abschlussklassen sollen in Kleingruppen lernen

Vor der Schulöffnung für die Abschlussklassen in Bayern hat Kultusminister Michael Piazolo (FW) das Vorgehen bei einer Pressekonferenz erläutert. Die Schulschließungen in Bayern seien "der richtige Weg" gewesen, so Piazolo. Eine schnelle Rückkehr zur Normalität werde es nicht geben, ab dem 27. April werde man aber in einem "schulischen Mischbetrieb" eintreten, die Abschlussklassen würden wieder in die Schulen zurückkehren, ab dem 11. Mai die Klassen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen oder vor dem Übertritt stehen. Ziel bleibe es, "noch in diesem Jahr" alle Klassen wieder zurück in die Schulen zu bekommen.

In den Abschlussklassen seien die Hygienevorschriften besser einzuhalten, so Piazolo, es gebe einen entsprechenden "Hygieneplan", die Schüler sollten in Kleingruppen von "zehn bis 15" lernen, für jeden Schüler sollten vier Quadratmeter zur Verfügung stehen, Gruppenarbeiten werde es nicht geben. Eine Maskenpflicht soll es in den Schulen nicht geben, Lehrern sollen aber Masken gestellt werden. Schüler mit Vorerkrankungen müssten am Präsenzunterricht nicht teilnehmen, das gleiche gelte für vorerkrankte oder schwangere Lehrkräfte und über 60-jährige Lehrer.

Das Abitur werde ab dem 20. Mai starten, die anderen Abschlussprüfungen gestaffelt danach, so Piazolo: Prüfungen an Mittelschulen finden ab 6. Juni statt, an Realschulen ab 30. Juni.

10.14 Uhr: Geschäftsklima in Bayerns wichtigster Industrie historisch schlecht

Das ifo-Geschäftsklima für die bayerische Metall- und Elektro-Industrie ist im März infolge der Corona-Krise deutlich eingebrochen. Das Geschäftsklima fiel um 24,1 auf -29,5 Punkte. Das war der stärkste Rückgang innerhalb eines Monats seit Beginn der Erhebung im Jahr 1991. Auch die Werte zur Einschätzung der Zukunftserwartungen und der aktuellen Lage verschlechterten sich massiv.

Der Hauptgeschäftsführer der Branchenverbände bayme vbm Bertram Brossardt sagte: "Die Werte sind historisch schlecht. Die Unternehmen wurden durch die Corona-Krise mit voller Wucht getroffen. Negativ schlug vor allem die Schnelligkeit, mit der die Krise über uns kam, zu Buche. Die Warenströme kamen praktisch über Nacht zum Erliegen." Der M+E-Industrie und Bayern insgesamt stehe in der Corona-Krise "noch eine harte Zeit bevor".

10.00 Uhr: Roche-Chef sieht keinen Impfstoff vor Ende 2021

Der Chef des Pharmakonzerns Roche, Severin Schwan, hat die Hoffnungen auf eine baldige Verfügbarkeit eines Coronavirus-Impfstoffs gedämpft. Er persönlich halte den Zeithorizont von zwölf bis 18 Monaten angesichts der Herausforderungen für ehrgeizig. Üblicherweise dauere die Entwicklung eines Impfstoffs Jahre. Das wahrscheinlichste Szenario sei leider, dass vor Ende 2021 kein Impfstoff verfügbar sei.

Der Roche-Chef übte heftige Kritik an den bislang auf den Markt gebrachten Tests zum Nachweis der Immunität gegen das Virus. Es gebe Tausende Coronaviren und die Schwierigkeit sei, den richtigen zu erkennen. Das erfordere umfangreiche Testreihen und Validierungen. "Es ist ethisch sehr fragwürdig, mit diesem Zeug auf den Markt zu gehen", sagte Schwan.

09.45 Uhr: Laschet und Giffey fordern weitere Lockerung von Corona-Beschränkungen

Die Diskussion über weitere Lockerungen der Corona-Abwehrmaßnahmen geht auch nach den Appellen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) weiter. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) strebt für den Mai weitere Lockerungen an, auf die sich Bund und Länder bei ihrem Treffen am 30. April einigen könnten, sagte Laschet der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", auch wenn man dann noch nicht wisse, wie sich die bisherigen Lockerungen auswirken.

Laschet nannte als Beispiel Sportangebote für Jugendliche: "Wenn die Jugendlichen jetzt alle in Shopping-Malls gehen oder sich in Parks treffen, statt auf den Sportplatz zu gehen, ist das ja auch nicht Sinn der Sache". Weitere Öffnungen müssten auch Kindertagesstätten, Spielplätze und Schulen betreffen.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) forderte im RTL-"Frühstart",, über weitergehende Öffnungen von Schulen und Kitas nachzudenken. "Wir müssen auch darüber reden, wie wir zu einer schrittweisen, zu einer stufenweisen Öffnung von Kitas und Schulen kommen können." Lange Schließungen seien nicht möglich: "Es ist nicht so, dass das bis zum Sommer einfach alles zu bleiben kann."

09.29 Uhr: Kinderhilfswerk fordert Wiedereröffnung von Spielplätzen

Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert, dass die Spielplätze in Deutschland schrittweise wieder aufgemacht werden. Denkbar sei es, zunächst mit großen, weitläufigen Spielplätzen zu beginnen. Dabei solle in enger Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut vorgegangen werden, besonders wenn es um die Gefahr von möglichen Infektionen über Oberflächen von Spielgeräten gehe.

Sollte eine Öffnung aus Infektionsschutzgründen weiterhin nicht möglich sein, müssten Alternativen angeboten werden, beispielsweise Sondernutzungszeiten für überfüllte Parkanlagen für Familien mit Kindern. "Insbesondere für Familien in beengten Wohnverhältnissen ohne Ausweichmöglichkeiten in den eigenen Garten oder auf andere Spielflächen sowie in stark verdichteten Innenstadtquartieren ohne ausreichende Freiflächen im Wohnumfeld ist die Situation inzwischen sehr angespannt", sagte Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Kinderhilfswerks.

09.22 Uhr: Landesgartenschau wird wohl auf 2021 verschoben

Die Landesgartenschau in Ingolstadt steht für dieses Jahr wohl vor dem Aus. Die Verantwortlichen der Großveranstaltung werden dem Aufsichtsrat am 7. Mai die Verschiebung auf das Jahr 2021 vorschlagen, erklärte Geschäftsführer Thomas Hehl gegenüber dem Bayerischen Rundfunk: "Angesichts der Corona-Krise macht eine Landesgartenschau in diesem Jahr keinen Sinn". Bis Ende August gelte das Verbot für Großveranstaltungen, so Hehl. Auch ließen sich die Abstandsregeln nicht einhalten und viele der Besucher einer Landesgartenschau gehörten zur Risikogruppe der Älteren.

Ursprünglich sollte die Schau bereits an diesem Freitag öffnen und bis Anfang Oktober laufen. Dann wurde angesichts der Corona-Lage zunächst eine Verschiebung auf den 29. Mai ins ins Auge gefasst.

09.04 Uhr: Schausteller fordern nach Oktoberfest-Aus einen Rettungsschirm

Der Deutsche Schaustellerbund DSB fordert angesichts der Corona-bedingten Ausfälle des Münchner Oktoberfestes und anderer Volksfeste einen Rettungsschirm. Verbandschef Albert Ritter sagte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Morgen), die finanzielle Situation der Schausteller sei dramatisch. "Wenn von staatlicher Seite ein Berufsausübungsverbot ausgesprochen wird, dann muss auch von staatlicher Seite geholfen werden." Nach dem "Totalausfall" des Oktoberfestes befürchte er einen "Dominoeffekt". Ritter forderte, zu prüfen, ob kleinere Volksfeste stattfinden könnten. "Die kleine Familien-Kirmes, irgendwo auf dem Lande, kann man nicht mit einem riesengroßen Volksfest vergleichen. Da muss man in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämter mal schauen, was in kleinerem Bereich im Spätjahr noch möglich ist."

08.46 Uhr: Lambrecht sieht keine Gefahr für Rechtsstaat durch Corona-Maßnahmen

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht durch die monatelange Einschränkung von Freiheitsrechten keine Gefährdung der Demokratie: "Unsere Demokratie zeigt in dieser noch nie dagewesenen Bewährungsprobe doch gerade, wie stark und krisenfest sie ist", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Infektionsschutzgesetz sei vom Bundestag beschlossen worden und bilde die Grundlage für alle Einschränkungen. Bundesregierung und Landesregierungen müssten sich für ihr Handeln in den Parlamenten und öffentlich verantworten.

Außerdem würden die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gerichtlich kontrolliert: "Eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen zu Gottesdiensten, Demonstrationen und Ladenöffnungen hat es allein in den vergangenen Tagen gegeben. Ich finde, dass wir diese schwere Krise als demokratischer Rechtsstaat bisher sehr gut bestehen."

Lambrecht sicherte eine fortlaufende Überprüfung der Corona-Einschränkungen zu. "Keine Einschränkung unserer grundlegenden Freiheiten darf einschneidender sein oder länger dauern, als es unbedingt zum Schutz des Lebens und der Gesundheit erforderlich ist."

08.04 Uhr: Unfälle mit Corona-Desinfektionsmitteln in Japan

In Japan warnen Experten vor dem falschem Gebrauch von Desinfektionsmitteln zum Schutz vor Corona. Es gibt demnach Fälle, bei denen sich Menschen Masken aufsetzten, die sie mit Schimmelreinigern statt antibakteriellen Mitteln besprüht hatten. Auch komme zunehmend zu Unfällen, weil Menschen auf Alkohol basierende Mittel in Getränke-Plastikflaschen lagerten und versehentlich daraus tranken, wie der Fernsehsender NHK unter Berufung auf das nationale Informationszentrum für Gifte berichtete.

Desinfektionsmittel sollten nur in speziell beschrifteten Behältern aufbewahrt werden, so die Mahnung. Gewarnt wurde auch davor, die Mittel im Kühlschrank aufzubewahren. Auch müssten sie so verstaut werden, dass Kinder nicht an sie heran kommen.

07.53 Uhr: Ministerium sieht mehr Nachfrage bei Hilfsangeboten zu häuslicher Gewalt

Beim deutschlandweiten Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" hat die Nachfrage nach Beratung zu häuslicher Gewalt zuletzt zugenommen. Vergangene Woche habe man eine Steigerung von 17,5 Prozent im Vergleich zu zwei Wochen zuvor verzeichnet, sagte eine Sprecherin von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Bis dahin sei die Entwicklung der Beratungskontakte vergleichbar zum Vorjahr 2019 verlaufen - also ohne Auffälligkeiten. Ein Trend sei nun aber feststellbar. Giffey hatte Anfang der Woche die gestiegene Nachfrage in Zusammenhang mit der Corona-Krise gestellt, Familien stünden auf engem Raum unter besonderem Stress.

Zu Beginn der Krise hatten Experten und Politiker vor einer Zunahme von häuslicher Gewalt und Missbrauch gewarnt, weil die Familien dauerhaft in der Wohnung bleiben müssten und soziale Kontrolle durch Schulen, Kitas sowie Freunde und Bekannte entfalle.

07.10 Uhr: Trump stoppt Einwanderung in USA für 60 Tage

US-Präsident Donald Trump hat nun Details zur Aussetzung der Einwanderung in die USA wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie gemannt. Demnach soll die Einwanderung in die Vereinigen Staaten für mindestens 60 Tage nicht mehr möglich sein. Trump begründete dies damit, dass US-Bürger auf dem von der Krise schwer getroffenen heimischen Arbeitsmarkt bevorzugt zu behandeln seien und er "die amerikanischen Arbeiter schützen" wolle. Er nannte es "falsch und ungerecht", wenn bei Stellenbesetzungen US-Bürger durch Immigranten verdrängt würden. Durch die Corona-Pandemie haben bereits rund 22 Millionen Menschen in den USA ihre Jobs verloren.

Vorläufig gestoppt wird damit die Ausstellung von permanenten Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen, die als Green Cards bezeichnet werden. Visa für das nur vorübergehende Wohnen und Arbeiten in den USA - also etwa Saisonarbeit - können hingegen weiter ausgestellt werden. Das entsprechende Dekret will Trump "wahrscheinlich" noch am Mittwoch unterzeichnen.

06.49 Uhr: Streaming-Konzern Netflix profitiert von Ausgangsbeschränkungen

Die Coronavirus-Pandemie hat dem Streaming-Giganten Netflix im ersten Quartal deutlich mehr neue Zuschauer beschert als erwartet. Weltweit seien 15,8 Millionen zahlende Kunden hinzugekommen, teilte der US-Konzern am nach Börsenschluss mit. Experten hatten der Forschungsgruppe FactSet zufolge acht Millionen vorhergesagt. Zwar erklärte Netflix, das Kundenwachstum wie auch die vor dem Bildschirm verbrachte Zeit dürfe mit dem Ende der Kontaktbeschränkungen wieder abnehmen. Trotzdem geht das Unternehmen für das laufende Quartal von weltweit 7,5 Millionen Neukunden aus, fast doppelt so viele wie von Analysten geschätzt.

05.43 Uhr: 4.879 Corona-Tote in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um 2.237 auf 145.694 gestiegen. Zudem seien 281 weitere Menschen gestorben, insgesamt liege die Totenzahl damit bei 4.879. Etwa 95.400 an Covid-19 Erkrankte seien inzwischen genesen, das sei ein Plus von 4.200 im Vergleich zum Vortag.

00.30 Uhr: Bundesregierung will offenbar keine Ministergehälter spenden

Die Bundesregierung lehnt einem Medienbericht zufolge eine Spende der Ministergehälter in der Corona-Krise nach dem Vorbild des österreichischen Kabinetts ab. "In der Bundesregierung gibt es derzeit kein solches Vorhaben", teilte ein Regierungssprecher der "Bild" auf Anfrage mit. Am Montag hatte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigt, dass die Minister seiner Regierungskoalition jeweils ein Netto-Monatslohn für wohltätige Zwecke spenden werden. Kanzler Kurz wollte mit seinem Vorstoß nach eigener Aussage ein "Zeichen des Zusammenhalts" setzen. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich im Interview mit "Bild" für einen solchen Schritt offen gezeigt, aber ein gemeinsames Vorgehen der Ministerpräsidenten gefordert.