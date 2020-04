Maskenpflicht in Bayern: Das müssen Sie wissen

Ab wann und wo gilt die Maskenpflicht?

In ganz Bayern gilt ab dem kommenden Montag (27. April) eine Maskenpflicht in Geschäften sowie Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs. In manchen bayerischen Städten und Landkreisen gilt die Pflicht schon früher. In Rosenheim (Stadt und Landkreis) ist es ab dem morgigen Mittwoch vorgeschrieben, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, in Straubing ab Donnerstag.

Ab wie viel Jahren gilt die Maskenpflicht?

Die Maskenpflicht in Geschäften und in Bussen und Bahnen gilt für Kinder ab ihrem sechsten Geburtstag. Jüngere Kinder müssen also keine Maske tragen. Und: Kleinkinder unter einem Jahr sollten sogar keine Alltags-Maske tragen. Sie könnten dadurch gefährdet werden.

Warum eine Maske tragen?

Mit einer Alltags-Maske soll die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus in der Bevölkerung verlangsamt werden. Dabei geht es primär nicht um den eigenen Schutz, sondern darum, andere Menschen zu schützen. Wobei man durch die Vorsichtsmaßnahmen der anderen auch selbst profitieren kann. Alltags-Masken schützen vor allem die Umstehenden vor den festen oder flüssigen Partikeln, die der Maskenträger beim Husten, Niesen oder Sprechen ausstößt. Aber Vorsicht: Die Masken bieten keinen vollständigen Eigen- oder Fremdschutz. Trotz Maske hat die Abstandsregelung (mindestens 1,5 Meter) zu anderen Personen Priorität. Außerdem müssen Husten- und Niesetikette sowie die Händehygiene weiter eingehalten werden.

Welche Maske muss ich tragen?

Bei den Masken der Zivilbevölkerung geht es um Alltags-Masken. Das sind Masken, die aus handelsüblichen Stoffen genäht werden können. Es müssen keine medizinischen Mundschutze sein und auch keine FFP2/FFP3-Masken. Sie bieten keinen vollständigen Eigen- oder Fremdschutz. Der Stoff für Alltags-Masken sollte möglichst dicht sein und aus 100 Prozent Baumwolle bestehen. Andere Materialien wie zum Beispiel Staubsaugerbeutel und Papier oder Karton sind für die Erstellung von Alltags-Masken nicht geeignet; sie können sogar schädlich für die eigene Gesundheit sein.

Wo kann man eine Maske kaufen?

Mittlerweile gibt es in vielen Supermärkten Masken. Ob die Apotheken und der Sanitätshandel die hohe Nachfrage mit ihren Produkten können, ist fraglich. Auch Online-Versandhändler bieten Masken an (mitunter zu sehr hohen Preisen), zunehmend steigen auch Schneidereien in das Geschäft ein. Außerdem finden sich in sozialen Netzwerken zahlreiche weitere Annoncen - und gute Anleitungen zur Eigenproduktion.

Kann man eine Alltags-Maske auch selbst machen?

Jeder kann sich eine Alltags-Maske selbst nähen. Der Stoff sollte möglichst dicht sein und aus 100 Prozent Baumwolle bestehen. Natürlich muss die Maske groß genug sein, damit sie Mund, Nase und Wangen vollständig bedeckt. Zugleich sollte sie möglichst eng anliegen.

Wie verwendet man die Alltags-Maske richtig?

Wenn man die Maske anzieht, sollte man darauf achten, dass die Innenseite nicht berührt oder verunreinigt wird. Vor dem Anlegen der Maske sollte man sich also die Hände gründlich mit Seife waschen. Die Alltags-Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen. Sobald sie durch den Atem, Schweiß oder durch sonstige Gründe feucht geworden ist, muss sie gewechselt und durch eine frische Maske ersetzt werden. Während man die Maske trägt, sollte man nicht daran herumnesteln und die Hände – wie auch ohne Maske – nicht ins Gesicht bringen. Länger als drei bis vier Stunden sollte man eine Maske nicht tragen. Danach sollte man sie durch eine frische ersetzen. Beim Ablegen sollte man die Außenseite nicht berühren, da sich dort Erreger befinden könnten.

Wie reinigt man eine Maske?

Dazu gibt es dieses #fragBR24: