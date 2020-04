Die Reproduktionszahl – eine wichtige Kennziffer?

Die Reproduktionszahl oder -rate bzw. Infektionsrate ist ein Mittelwert, wie viele Menschen eine infizierte Person ansteckt, wenn niemand in der Bevölkerung immun ist und auch keine Maßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen sind. Für Covid-19 hat das Robert Koch-Institut diese Basisreproduktionszahl R0 nach verschiedenen Studien zwischen 2,4 und 3,3 verortet. Im Durchschnitt steckt also jeder Infizierte ca. drei Personen an.

Wie schnell verbreitet sich ein Virus?

Anhand der Basisreproduktionszahl lässt sich die Dynamik einer Epidemie abschätzen. Bei der Spanischen Grippe 1918 lag der Wert ähnlich hoch wie bei SARS-CoV-2, bei 2 bis 3. Bei Polio zum Beispiel beträgt die Reproduktionsrate ca. 5 bis 6, bei Masern ungefähr 15.

Exponentielles Wachstum oder Rückgang

Mit den momentanen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus versucht man, die Reproduktionszahl abzusenken. Denn solange die Zahl über 1 ist, verbreitet sich das Virus exponentiell, das heißt rasend schnell in der Bevölkerung. Wenn die Zahl bei 1 ist, steckt jeder Infizierte im Schnitt einen an. Somit bleibt die Zahl der Kranken konstant. Bei einem Wert unter 1 geht die Ausbreitung zurück.

Kleine Änderung, große Wirkung

Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel am 15. April auf einer Pressekonferenz erläuterte, macht es bei einem exponentiellen Anstieg einen deutlichen Unterschied, ob die Reproduktionsrate bei 1,0 oder zum Beispiel bei 1,2 liegt. Im letzteren Fall würden fünf Menschen nicht im Schnitt fünf Menschen anstecken, sondern sechs. Mit dieser Reproduktionszahl seien wir laut Merkel im Juli bereits wieder an der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems.