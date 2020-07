Corona: Die Ereignisse vom 13. Juli bis 19. Juli

Momentan haben die Eishockey-Spieler jahreszeitlich bedingt Wettkampf-Pause.

Der Saisonstart in der DEL war in der vergangenen Woche vom 18. September auf einen noch nicht näher bestimmten Termin im November verschoben worden.

21.52 Uhr: US-Regierung nimmt Ausweisungsdrohung gegen Studenten zurück

Die drohende Ausweisung ausländischer Studenten aus den USA wegen Corona ist vom Tisch: Die US-Regierung nimmt eine geplante Regelung zurück, mit der ausländische Studenten bei der ausschließlichen Belegung von Online-Kursen im Wintersemester zur Ausreise gezwungen werden sollten. Das geht aus dem Protokoll einer Anhörung eines Bundesgerichts in Boston hervor, bei der es am Dienstag um den Fall ging. Die Einwanderungsbehörde ICE hatte die umstrittene Regelung in der vergangenen Woche angekündigt. Sie betraf Studenten an US-Universitäten, die im Wintersemester wegen des Coronavirus ausschließlich Online-Kurse anbieten. Davon wären zahlreiche deutsche Studenten von US-Elite-Unis betroffen gewesen.

Die Elite-Universitäten Harvard und MIT hatten gegen die Maßnahme geklagt. Mehr als 180 US-Universitäten und einige Städte und Bezirke schlossen sich der Klage an. Außerdem gingen 17 US-Bundesstaaten sowie der Hauptstadtbezirk Washington juristisch gegen die geplante Regelung vor. Im Protokoll der Anhörung heißt es, die Regierung verwerfe die geplante Maßnahme und kehre zur Regelung vom März zurück. Darin war ausländischen Studenten wegen der Pandemie ausdrücklich erlaubt worden, ausschließlich Online-Kurse zu besuchen.

Die geplante Regelung hatte zu Kritik an der Regierung von US-Präsident Donald Trump und zu Verunsicherung unter ausländischen Studenten geführt. Deutsche Studenten hatten die Bundesregierung um Unterstützung gebeten. In einem von knapp 100 derzeitigen, künftigen und früheren deutschen Studenten in den USA unterzeichneten offenen Brief wurde die Bundesregierung gebeten, "den jüngsten Visabestimmungen der US-Regierung entschieden entgegenzutreten". Das hatte die Bundesregierung abgelehnt.

21.08 Uhr: EU ändert Medikamentenzulassung für Covid-19-Arzneimittel

Die EU setzt befristet Auflagen aus, um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs zu beschleunigen. Wie der Rat der Mitgliedstaaten am Abend mitteilte werden von Samstag an Covid-19-Arzneimittel mit genetisch veränderten Organismen (GVO) ohne vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung klinisch geprüft werden können. Zudem wird klargestellt, dass die Regelung auch gilt, wenn Mitgliedsstaaten den Einsatz von offiziell noch nicht genehmigten Covid-19-Arzneimitteln mit genetisch veränderten Organismen erlauben wollen.

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, die Verordnung werde sicherstellen, dass klinische Prüfungen in der EU ohne Verzögerung starten können und "dass keine wertvolle Zeit verloren geht." Ein Impfstoff gegen Covid-19 werde dringend benötigt.

Die neue EU-Verordnung gilt, solange die Weltgesundheitsorganisation Covid-19 als Pandemie betrachtet.

20.37 Uhr: 412 registrierte Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 412 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 199 375 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. In Deutschland starben den RKI-Angaben zufolge bislang 9068 mit dem Virus infizierte Menschen - das bedeutet ein Plus von 4 im Vergleich zum Vortag.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 14.7., 0.00 Uhr, bei 1,06 (Vortag: 1,00). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

19.27 Uhr Macron warnt vor Arbeitslosigkeit wegen Corona und kündigt Konjunkturprogramm an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Französinnen und Franzosen auf eine wirtschaftlich harte Zeit nach der Coronavirus-Krise eingeschworen. "Wir werden einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit erleben", sagte Macron in einem Fernsehinterview zum französischen Nationalfeiertag. Gleichzeitig stellte der Präsident ein umfassendes Konjunkturprogramm in Aussicht. Es werde mindestens 100 Milliarden Euro schwer sein. Hinzu kämen noch 460 Milliarden Euro, die bereits seit Beginn der Epidemie als Unterstützung der Wirtschaft zugesagt wurden. Der Staatschef dankte am Vormittag bei den Feierlichkeiten zum 14. Juli auch den Pflegekräften für ihren Einsatz während der Krise. Wegen Corona fiel die übliche Militärparade erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs aus.

19.04 Uhr: Luxemburg wird Corona-Risikogebiet

Das Auswärtige Amt warnt wegen erhöhter Corona-Zahlen in Luxemburg vor "nicht notwendigen, insbesondere touristischen Reisen" ins Nachbarland Luxemburg. Dort habe sei die Neuinfiziertenzahl von 50 Fällen pro 100000 Einwohner vergangenwe Woche überschritten worden, heißt es zur Begründung. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) erfolgt die Einstufung als Risikogebiet nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung durch Gesundheitsministerium, Innenministerium und Auswärtigem Amt.

Trotzdem soll es zwischen Deutschland und Luxemburg weiter keine Grenzkontrollen geben. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich vor kurzem für den Fall ansteigender Covid-19-Zahlen gegen neue Grenzkontrollen zu den Nachbarländern ausgesprochen. Damit habe man "nicht die besten Erfahrungen gemacht", sagte er am Montag im Europaparlament.

18.14 Uhr: Verwaltungsgerichtshof bestätigt Öffnungsverbot für Kneipen und Bars in Bayern

Bars, Kneipen und Clubs müssen in Bayern wegen der Corona-Pandemie vorerst weiter geschlossen bleiben. Der Verwaltungsgerichtshof hat es heute in zwei Fällen abgelehnt, das Öffnungsverbot aufzuheben. Als Grund nannten die Richter, die Gefahr sei hoch, dass die Hygienestandards alkoholbedingt nicht eingehalten würden. Allerdings wiesen die Richter auch darauf hin, dass derart lange Schließungen immer eine besondere Rechtfertigung für ihre Verhältnismäßigkeit bräuchten. Für Kulturveranstaltungen gibt es dagegen neue Lockerungen - das hat das bayerische Kabinett bei seiner Sitzung auf Herrenchiemsee beschlossen. In Kinos und Theatern beispielsweise dürfen im Freien wieder bis zu 400 Menschen Platz nehmen, in geschlossenen Räumen bis zu 200.

17.01 Uhr: Opec erstmals in Corona-Krise leicht optimistisch

Das Ölkartell Opec korrigiert die Bedarfsprognose für dieses Jahr wieder leicht nach oben. Im heute erschienen Marktbericht geht die Opec erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie von einem weniger starken Verbrauchstrückgang aus . Und zwar nur noch von 8,9 Millionen Barrel (159 l) statt wie zuletzt von 9 Millionen. Hintergrund ist eine allmählich wieder steigende Nachfrage in Europa und wichtigen asiatischen Industrieländern. Durch die Corona-Krise war der Bedarf an Treibstoffen im Luft- und Straßenverkehr oder Öl in der Industrie weltweit eingebrochen. Die OPEC hatte deshalb zuletzt die Fördermenge reduziert, um den Preisverfall zu stoppen.

17.49 Uhr: EU will Einreise aus Serbien und Montenegro einschränken

Die EU-Staaten wollen die in der Corona-Pandemie eingeführten Einreisebeschränkungen wieder ausweiten. Die Botschafter der EU-Staaten einigten sich am Dienstag in Brüssel darauf, die Beschränkungen für Bürger aus den beiden Balkanstaaten Serbien und Montenegro wieder einzuführen, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Diplomaten erfuhr. Grund dafür ist, dass die Viruslage sich in beiden Ländern deutlich verschlechtert hat. Damit schrumpft die Liste der Drittstaaten, aus denen Reisen in die EU möglich sind, auf zwölf Länder.

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hatten sich im März alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in die EU zunächst zu verbieten. Seit Anfang Juli wird dieser Einreisestopp langsam gelockert. Zunächst war die Einreise aus 14 Ländern wie Japan, Kanada, Marokko, Neuseeland, Ruanda und Südkorea wieder erlaubt. Serbien und Montenegro sollen nun von der Liste gestrichen werden.

16.12 Uhr: Kreuzfahrtschiffe gehen bald wieder auf Seereise

Ein taiwanesisches Kreuzfahrschiff will in Kürze wieder in See stechen. Reisebüros in der taiwanesischen Hauptstadt Teipeh bestätigten, dass das Schiff "Explorer Dream" nur Touristen aus Taiwan wieder zu zwei- und dreitägigen Seereisen starten soll. Nach monatelanger Planung und Abstimmung mit den Behörden ist die erste Fahrt für den 26. Juli geplant. Bei dem Ausbruch des Coronavirus war die Kreuzfahrtindustrie praktisch zum Erliegen gekommen. Auf Dutzenden Schiffen in Asien, aber auch weltweit hatte sich das Virus leicht unter den Passagieren verbreitet. Es hatte Hunderte Infizierte und Dutzende Tote gegeben.

Taiwan bietet sich für die Wiederaufnahme der Kreuzfahrten an, weil die Insel das Virus von Anfang an besser als andere Länder in den Griff bekommen hat. Es gab nur 450 Infektionen und sieben Tote. Die Besatzung der "Explorer Dream" muss nach Angaben der Veranstalter in Taiwan 14 Tage Quarantäne absolvieren und nach einem negativen Corona-Test am Ende nochmal sieben Tage an Bord in Isolation gehen.

In Deutschland hat die Kreuzfahrtbranche ein Corona-Hygienekonzept mit Behörden und Hafenverwaltungen erarbeitet. Die Wiederaufnahme der Kreuzfahrten soll demzufolge in drei Phasen erfolgen, wobei es zunächst nur Seetage und weniger Menschen an Bord gibt.

Geplant ist, dass Tui Cruises am 24. Juli von Hamburg aus zur ersten Kurzkreuzfahrt in Richtung Norwegen starten wird. Hapag-Lloyd Cruises legt am 31. Juli in Richtung Dänische Südsee ab und Aida am 5. August in die Nordsee.

15.17 Uhr: Bayern will Abstimmung mit Bund wegen Urlaubern

Wegen der möglichen Corona-Infektionsgefahr durch Urlaubsrückkehrer will sich Bayern mit den anderen Bundesländern und dem Bund absprechen. Damit von Reiserückkehrern keine neuen Infektionen nach Deutschland gebracht werden, "müssen wir uns natürlich eng mit dem Bund und den anderen Bundesländern abstimmen", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Sie werde das Thema in die wöchentliche Konferenz der Landesgesundheitsminister einbringen. Das Gesundheitsamt könne Tests bei Rückkehrern aus Risikogebieten veranlassen, so Huml. Zudem verwies sie auf das Testangebot, mit dem der Freistaat Bayern die Kosten beim jeweiligen Hausarzt übernimmt.

14.59 Uhr: EU will Corona-Hilfen für Firmen mit Verbindungen zu Steueroasen unterbinden

Angesichts eines massiven Anstiegs der Staatsbeihilfen wegen der Corona-Krise will die EU-Kommission verhindern, dass Mitgliedsländer Unternehmen mit Verbindungen in Steueroasen unterstützen. Die Behörde veröffentlichte eine Empfehlung an die EU-Regierungen, in solchen Fällen "keine finanzielle Unterstützung zu gewähren". Grundlage ist die schwarze List der EU zu Steueroasen. Der Kommissionsplan ist aber lediglich eine "Orientierungshilfe" und Ausnahmen sind danach auch noch möglich.

12.57 Uhr: Maskenpflicht in Baden-Württemberg zum neuen Schuljahr

In Baden-Württemberg gilt nach den Sommerferien an allen weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus. Das bestätigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag. Jeder, der dann auf dem Schulgelände und in den Gebäuden unterwegs ist, muss demnach eine Alltagsmaske tragen. Während des Unterrichts soll die Maskenpflicht nicht gelten.

Die "Schwäbische Zeitung" hatte zuvor darüber berichtet. Die Landesregierung einigte sich nach langen Diskussionen auch auf eine Teststrategie für das Personal an Schulen und Kitas. Alle Mitarbeiter sollen sich von Mitte August bis Ende September zwei Mal kostenfrei und freiwillig auf das Coronavirus testen lassen können.

12.05 Uhr: Thailand verschärft Einreiseregeln für Ausländer

Thailands Regierung verschärft die Einreisebestimmungen für Ausländer nach neuen Coronavirus-Fällen. In dem Land gab es seit 50 Tagen keine bestätigte lokale Übertragung des Virus. Zwei Infektionen unter Ausländern in dieser Woche hatten aber zur Isolation von mehr als 400 Menschen geführt. Die Regierung erklärte nun, dass die Einreisebestimmungen zu lasch waren. "Das sollte nicht passieren, es tut mir wirklich leid, dass es passiert ist, und ich möchte mich bei der Öffentlichkeit entschuldigen", sagt Thailands Ministerpräsident Prayuth Chan-ocha.

11.33 Uhr: Olympische Spiele in Tokio 2021 in verkleinerter Form

Die auf kommendes Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio sollen in einer abgespeckten Version über die Bühne gehen. Das kündigt der Vorsitzende des japanischen Olympischen Komitees, Yasuhiro Yamashita, an. Seinen Worten zufolge bringt die Pandemie das Komitee wirtschaftlich unter Druck.

11.10 Uhr: Erstmals seit vier Monaten kein Todesfall aus Belgien gemeldet

Aus Belgien wird erstmals seit dem 10. März kein neuer Todesfall gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit weiterhin bei 9.787, wie die Gesundheitsbehörden mitteilen. Die festgestellten Infektionen werden mit 62.781 angegeben. Die belgische Regierung kommt am Mittwoch zusammen, um über weitere Lockerungen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu beraten.

11.03 Uhr: Österreich hebt Einreisebeschränkung für Kreis Gütersloh auf

Menschen aus dem Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen können wieder ohne Einschränkungen nach Österreich reisen. Die Einreise aus Deutschland sei wieder uneingeschränkt möglich, teilte das Außenministerium in Wien am Dienstag auf seiner Webseite mit. Auch die seit Ende Juni geltende teilweise Reisewarnung Österreichs für das Land Nordrhein-Westfalen wurde aufgehoben. Seit dem 29. Juni mussten Menschen aus dem Kreis Gütersloh ein ärztliches Attest für einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie nach Österreich wollten.

11.00 Uhr: Israel meldet Rekordwert an Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Israel ein Allzeit-Hoch erreicht. Wie das Gesundheitsministerium heute mitteilte, wurden für Montag 1.681 Fälle gemeldet - so viele wie nie zuvor an einem Tag in dem Land seit Beginn der Pandemie. Getestet wurden an dem Tag 25.825 Menschen, die Ansteckungsquote betrug demnach 6,5 Prozent. Auch dies ist ein Höchstwert. Insgesamt wurden in Israel bislang mehr als 41.200 Infizierte registriert. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hatte Mitte Mai in Israel noch im niedrigen zweistelligen Bereich gelegen.

10.45 Uhr: Englische Forscher warnen vor neuer Corona-Welle

Renommierte Wissenschaftler warnen vor einer zweiten Coronavirus-Welle mit bis zu 120.000 Todesfällen in Großbritannien. Demnach könnte der Höhepunkt im kommenden Januar und Februar erreicht werden. An der Studie waren 37 Wissenschaftler beteiligt, darunter der medizinische Regierungsberater Patrick Vallance. Die Forscher der Akademie der medizinischen Wissenschaften legten verschiedene Szenarien vor und nannten die prognostizierten 120.000 Todesfälle ein fundiertes "Worst-Case-Szenario". "Das Risiko kann verringert werden, wenn wir sofort handeln", teilten die Forscher in ihrer heute veröffentlichten Studie mit. Sie warnen unter anderem vor einem Zusammentreffen mit einer Grippewelle und vor einem höheren Infektionsrisiko im Winter, weil sich die Menschen dann mehr in geschlossenen Räumen aufhalten. Dadurch könnte ein zweiter Corona-Ausbruch zwischen kommendem September und Juni 2021 deutlich schlimmer ausfallen als der erste, betonen die Forscher.

10.44 Uhr: Flughäfen wollen längere Kurzarbeit

Nach erneut schwachen Passagierzahlen für den Juni hat der Flughafenverband ADV vor dem Verlust Zehntausender Arbeitsplätze gewarnt. "Es herrscht Alarmstufe Rot für die Beschäftigten im Luftverkehr", erklärte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel in Berlin. Notwendig sei eine Verlängerung der Kurzarbeit, da nach dem Corona-Einbruch bestenfalls für das Jahr 2023 eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau zu erwarten sei. Gegenwärtig verharrten die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen bei minus 85 Prozent im Vergleich zu den Zahlen vor Corona. Rund 80 Prozent des Flughafenpersonals und der Dienstleister seien derzeit in Kurzarbeit, die nach den geltenden Regeln aber höchstens zwölf Monate gewährt werde. Ohne verlängerte Kurzarbeit drohe ein beispielloser Verlust von Arbeitsplätzen. Bei den deutschen Flughäfen und den angeschlossenen Dienstleistern arbeiten laut Verband rund 180.000 Menschen.

10.08 Uhr: Bund und Länder beraten über Ausgangsbeschränkungen für Corona-Regionen

Bund und Länder beraten über die Verhängung von Ausreisebeschränkungen für Landkreise, die besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind. Ziel der diskutierten Maßnahmen sei es, "sehr präzise und möglichst schnell zu reagieren", wenn ein akuter Corona-Hotspot auftauche, sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) heute in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv. Es werde darüber diskutiert, ob in einem solchen Fall eine Ausreisebeschränkung "nicht am Ende eine bessere Variante ist, als wenn man am Urlaubsort ankommt, um dann zurückgewiesen zu werden", sagte Braun weiter. Bei einem akuten Corona-Ausbruch könnte dann entschieden werden: "Es bleiben hier in dieser Region mal alle Zuhause", sagte er. Dort sollte dann "flächig" getestet werden, "so dass man nach wenigen Tagen sagen kann, wir haben alle Infektionsketten entdeckt". Danach könne dann schnell wieder "zur Normalität" zurückgekehrt werden. Die Gespräche würden derzeit zwischen ihm und den Chefs der Staatskanzleien der 16 Bundesländer geführt, sagte Braun.

09.54 Uhr: Indien verbucht 100.000 neue Corona-Fälle in vier Tagen

Innerhalb von vier Tagen ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Indien um 100.000 gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden gab es 28.000 weitere positive Fälle, wie das Gesundheitsministerium heute mitteilte. Die Gesamtzahl liegt damit nun bei 906.752 und nähert sich damit zügig der Marke von einer Million an. Die Zahl der Todesopfer stieg laut Gesundheitsministerium in 24 Stunden um mehr als 550, nach einer Coronavirus-Erkrankung sind fast 24.000 indische Bürgerinnen und Bürger gestorben.

08.47 Uhr: RKI meldet 412 Neuinfektionen und vier Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 412 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 199.375 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI heute meldete (Datenstand 14.7., 0.00 Uhr). In Deutschland starben den RKI-Angaben zufolge bislang 9.068 mit dem Virus infizierte Menschen - das bedeutet ein Plus von vier im Vergleich zum Vortag.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 13.7., 0.00 Uhr, bei 1,00 (Vortag: 1,04). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert mit Datenstand 13.7., 0.00 Uhr, bei 0,83 (Vortag: 0,91). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

08.28 Uhr: Hausärzteverband fordert Strategie für Urlaubsheimkehrer

Der Landesvorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbandes, Dr. Markus Beier, fordert von der Politik eine Strategie, wie die Ärzte mit kranken Heimkehrern aus dem Urlaub umgehen sollen. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte er: "Was wir auf jeden Fall brauchen ist eine Strategie was passiert mit Urlaubsheimkehrern. Wenn sich auch da Hotspots ergeben könnten, das ist ja in aller Munde was jetzt am Ballermann passiert, sowas kann und wird natürlich Auswirkungen haben. Da braucht man Strategien, wer als erstes getestet wird, wie man mit solchen Urlaubsheimkerern umgeht." Laut Beier sei diesbezüglich noch viel Vorbereitungsarbeit bei den Strukturen nötig.

06.37 Uhr: BDI rechnet nicht mit rascher Erholung der deutschen Wirtschaft

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet nicht mit einer raschen Erholung der deutschen Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie. "Der langsame Aufwärtstrend der Konjunktur ist kein Grund zum Übermut", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Frühestens 2022 werde die Volkswirtschaft wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Die "volle Konzentration" der Politik müsse sich auf die wirtschaftliche Erholung und die Stärkung der industriellen Basis richten, betonte Kempf. Dabei müsse es beim staatlichen Einstieg in einzelne Unternehmen immer einen "klaren Exit-Plan" geben. "Die wachsende Tendenz zum Staatsdirigismus verfolgt die deutsche Wirtschaft mit großer Sorge", sagte der BDI-Präsident.

03.53 Uhr: Hongkong - strengste Beschränkungen seit Ausbruch der Pandemie

Hongkokng Regierungschefin Carrie Lam ordnet ab Dienstag Mitternacht (Ortszeit) wegen eines Anstiegs der Covid-19-Fälle strengere Maßnahmen gegen die Pandemie an. Bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen einer Gesichtsmaske obligatorisch, bei Verstößen droht eine Geldstrafe von umgerechnet rund 570 Euro. Gaststätten müssen ihre Bewirtung in geschlossenen Räumen einstellen und dürfen erst nach 18 Uhr Speisen zum Mitnehmen anbieten. Beide Maßnahmen kamen während des Virus-Ausbruchs in der chinesischen Sonderverwaltungszone bislang nicht zum Einsatz. Zusammenkünfte sind statt bisher von 50 auf vier Personen reduziert, Fitnessstudios und Vergnügungsstätten bleiben für eine Woche geschlossen. Am Montag registrierten Hongkonger Gesundheitsbehörden einen Anstieg um 52 auf 1522 Fälle. Lokalen Medienberichten zufolge sind acht Einwohner an den Folgen des Virus gestorben.

03.40 Uhr: England führt Maskenpflicht im Handel ein

In England wird eine allgemeine Maskenpflicht in Geschäften eingeführt. Die Maßnahme gilt ab dem 24. Juli, wie das Büro von Premierminister Boris Johnson mitteilte. Es gebe zunehmende Belege dafür, dass das Tragen von Atemschutzmasken in geschlossenen Räumen vor dem Coronavirus schütze, hieß es zur Begründung. Verstöße gegen die Maskenpflicht können mit Bußgeldern von bis zu 100 Pfund (109 Euro) geahndet werden. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Maskenpflicht in England bereits seit dem 15. Juni .

02.46 Uhr: Mehr als 4.000 Menschen in US-Abschiebelagern infiziert

In den US-Abschiebehaftanstalten breitet sich das Coronavirus immer stärker aus. Laut Aussagen der privaten Betreiber der Flüchtlingslager sind mehr als 3.300 der 22.580 Menschen in Abschiebehaft sowie 880 Mitarbeiter mit dem Erreger infiziert. Es habe Berichte von Angestellten über die Rationierung persönlicher Schutzausrüstung, unzureichende medizinische Versorgung und verzögerte Tests gegeben, erklärte die Vorsitzende des Senatsausschuss für Heimatschutz, Kathleen Rice bei einer Anhörung. Die US-Einwanderungsbehörde ICE äußerte sich nicht zu den Infektionszahlen und den Vorwürfen.

01.08 Uhr: Brasiliens Präsident Bolsonaro fühlt sich "sehr gut"

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro fühlt sich trotz seiner Coronavirus-Infektion "sehr gut". Er werde seine Arbeit wieder aufnehmen, sobald er negativ auf das Virus gestestet werde, kündigt er an. So lange werde er sich weiterhin isolieren. Er fühle sich weder außer Atem noch habe er seinen Geschmackssinn verloren, äußert er gegenüber dem Sender CNN Brasil. Ein erneuter Coronavirus-Test ist für heute geplant.

00.20 Uhr: USA - Impfstoff-Produktion könnte Ende des Sommers starten

In den USA könnten Arzneimittelhersteller nach Angaben der Regierung bis Ende des Sommers mit der Herstellung eines wirksamen Coronavirus-Impfstoffs beginnen. Die Pharmakonzerne seien auf dem richtigen Weg, erklärt ein Regierungsmitarbeiter. Die Vereinigten Staaten finanzieren mit dem Programm "Operation Warp Speed" Programm die Entwicklung mehrerer Impfstoffkandidaten und Therapien.