Bundesregierung lockert Arbeitsverbot für Geflüchtete

Bundesregierung lockert Arbeitsverbot für Geflüchtete

Der Wechsel in Lohn und Brot - für Asylbewerber in Deutschland soll der bald schneller erfolgen. Darauf hat sich die Bundesregierung in ihren Reformen für das Ausländerrecht geeinigt. Für Schleuser sollen hingegen künftig härtere Strafen gelten.