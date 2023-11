Halloween teils mit Krawallen – Kleinere Einsätze in Bayern

In Frankfurt am Main berichtete die Polizei, es habe vereinzelt Böller- und Eierwürfe gegeben. "Ohne größere Vorkommnisse", sagte ein Sprecher. In anderen Städten gab es den Angaben nach keine größeren Zwischenfälle.

Bayern: Überwiegend "anlasstypische Einsätze"

Auch in Bayern ist die Halloween-Nacht meist ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen. "Verhältnismäßig ruhig", "wenig los", "normale Nacht", mit diesen Worten fassten Sprecher der Polizeipräsidien in München, Ingolstadt und Rosenheim das Einsatzgeschehen in der Halloween-Nacht zusammen. Vereinzelt kam es zum Einsatz von Pyrotechnik, Sachbeschädigungen sowie Ruhestörungen. Auch die Polizei in Unterfranken blickt auf ein weitestgehend friedliches Halloween-Treiben zurück.

Von meist "anlasstypischen Einsätzen" spricht die Polizei in der Oberpfalz. Weniger typisch waren hingegen folgende Fälle: In Weiden wurde ein Radfahrer mit Eiern beworfen. Der Mann stürzte und verletzte sich am Arm. In Teublitz legten Unbekannte Nagelbretter auf einer Straße aus. Zwei Autos wurden dadurch beschädigt.

In Aidenbach im niederbayerischen Landkreis Passau gerieten mehrere Schülerinnen und Schüler aneinander. Zwei Mädchen wurden von einem Mitschüler zuerst beleidigt und anschließend mit Pfefferspray besprüht. Die beiden Schülerinnen wurden dadurch leicht verletzt. Gegen den Schüler ermittelt die Polizei jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Party endet für Gäste in Zelle und Krankenhaus

Zu Handgreiflichkeiten war es vergangene Nacht auch mehrfach in Mittelfranken gekommen. In einigen Fällen kam es zu Körperverletzungen, die meisten Vorfälle gingen aber glimpflich aus.

Im oberfränkischen Coburg nahm eine missglückte Halloween-Party für drei der Gäste dagegen ein unerfreuliches Ende: Ein 19-Jähriger kam nach einer Schlägerei verletzt ins Krankenhaus, zwei weitere Besucher verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam in einer Zelle. Auslöser der Schlägerei in dem Vereinsheim war ein Streit um ein Feuerzeug, wie die Coburger Polizeiinspektion mitteilte.

Sonst sei die Nacht in Oberfranken mit den "üblichen gruseligen Gestalten" weitgehend ruhig verlaufen, teilte ein Polizei-Sprecher auf BR-Nachfrage mit.

Mit Informationen von dpa