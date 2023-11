Ampel uneins: Debatten zu Asylverfahren und Bewerberleistungen

Angesichts steigender Migrationszahlen schlagen viele Kommunen Alarm. Bund und Länder suchen nach Lösungen. Ein Vorschlag kommt nun von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU): Asylprüfungen sollten außerhalb der EU-Grenzen vorgenommen werden. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich.

SPD und Grüne gegen Asylverfahren außerhalb Europas

Die Idee ist nicht neu, sagte der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. Nur sei sie aus guten Gründen bislang nicht weiterverfolgt worden. Rechtsstaatliche Verfahren und die Einhaltung der Menschenrechte müssten in den Drittstaaten zwingend gewährleistet sein, sagte er der "Rheinischen Post". "Schon die Unions-Innenminister der großen Koalition (Horst) Seehofer und (Thomas) de Maizière sind daran gescheitert."

Erfolgversprechender seien die laufenden Verhandlungen mit dem EU-Parlament über Asylverfahren in Zentren an den europäischen Außengrenzen. "Darüber hinaus verhandelt aktuell Bundeskanzler Scholz mit Nigeria über Migrationszentren für Rückkehrer, um sie bei ihrer Heimkehr zu unterstützen", sagte Wiese. Beides greife ineinander und sei menschlicher als Asylverfahren außerhalb der EU.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, warf Wüst vor, Lösungen zu fordern, die nicht dem EU-Recht entsprechen würden. Nötig seien stattdessen realistische, rechtskonforme Lösungen.

"Höflicher Rat" von Bundeskanzler Scholz

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich skeptisch. Es gebe viele Vorschläge, bei denen man sich fragen müsse, was Drittstaaten dazu meinten, sagte er im westafrikanischen Ghana. "Das wäre jedenfalls ein höflicher Rat", fügte er hinzu. Man müsse "einen kühlen Kopf" bewahren und sich immer fragen, ob andere Staaten bei dem Thema Migration überhaupt kooperieren wollten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte bei ihrem Besuch in Marokko, die von der Ampel-Regierung geplanten Migrationsabkommen mit einzelnen Herkunftsstaaten von Asylbewerbern seien "zielführender". Dabei geht es darum, die Rückführung von Migranten ohne Bleiberecht in Deutschland zu erleichtern und gleichzeitig die Einwanderung von Fachkräften zu fördern. Für diese Abkommen warben Scholz und Faeser in den vergangenen Tagen auf ihren gleichzeitig stattfindenden Afrika-Reisen.

Wüst fordert Asylverfahren entlang der Fluchtrouten

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst hatte in der "Süddeutschen Zeitung" angeregt, man solle Flüchtlinge nach einem Aufgreifen in Europa in Partnerländer entlang der Fluchtrouten bringen, "damit dort Verfahren und Schutzgewährung nach rechtsstaatlichen Regeln stattfinden". Im Gegenzug müssten diese Partnerländer finanziell unterstützt werden. Ein ähnliches Modell hatte die britische Regierung mit Ruanda geplant, die Umsetzung stockt aber. Neben rechtlichen Zweifeln gibt es eine Reihe ungeklärt Fragen, wie etwa im Falle afghanischer oder syrischer Flüchtlinge zu verfahren wäre.

Wüst setzte noch einmal nach: "Wir brauchen direkt dort vor Ort Verfahren und Schutzgewährung nach rechtsstaatlichen Regeln, nicht erst hier in unserem Land", sagte er der "Rheinischen Post". "Dabei müssen wir diese Partnerländer auch finanziell unterstützen. Das Sterben im Meer muss aufhören, das ist das Ziel."

Dürr: "Eine Frage der Menschlichkeit"

Unterstützung bekommt er von der Regierungspartei FDP. Fraktionschef Dürr sagte der "SZ", auch seine Partei befürworte eine Durchführung von Asylverfahren in Drittländern außerhalb der EU. "Eine solche Regelung würde Klarheit über den Schutzstatus schaffen und verhindern, dass sich Menschen ohne Perspektive auf die gefährliche Route übers Mittelmeer begeben. Das ist auch eine Frage der Menschlichkeit."