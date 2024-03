Megaprojekt Brenner-Basistunnel: Bohren und Sprengen im Akkord

Abtransport des Gesteins über kilometerlange Förderbänder

Die Tunnelbauer bahnen sich ihren Weg an dieser Stelle per Sprengung. Etwa 200 Kilogramm Spezial-Sprengstoff kommen jeweils zum Einsatz und das vier bis fünfmal am Tag. Pro Sprengung kommen die Arbeiter ein bis zwei Meter im Fels voran. Das Gestein, das Sprengmeister Hofmann und seine Kollegen durch Sprengen und Bohren abtragen, wird auf bis zu 20 Kilometer langen Förderbänden aus dem Berg transportiert. 7,5 Millionen Kubikmeter aus dem Tunnel sollen am Ende ein kleines Nebental des Brenner-Passes auffüllen. Dort wird später renaturiert, sogar ein kleiner Bach soll wieder durchs Padastertal fließen.

Ein Megaprojekt, auf das alle, die daran arbeiten, stolz sind. Das merkt man ihnen während der gesamten Dreharbeiten an. Sprengmeister Arnulf Hoffmann kam schon sehr jung hier runter. Bereits sein Vater und Großvater arbeiteten im Berg. Auch einer seiner beiden Söhne will in die Fußstapfen treten. Das Versprechen der Tunnelbauer: Der Brenner-Basistunnel soll 200 Jahre halten.