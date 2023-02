BR24live: China kündigt Friedensinitiative für Ukraine an

Der oberste chinesische Außenpolitiker Wang Yi hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine neue "Kalte-Krieg-Mentalität" beklagt. China stehe auf der Seite des Friedens und des Dialoges, sagte er und kündigte Unterstützung seines Landes für Friedensgespräche an. China werde ein Positionspapier zur politischen Beilegung des Konfliktes vorlegen.

China "besorgt" über Krise in der Ukraine

Wang betonte, China sei zutiefst besorgt über die langandauernde Krise in der Ukraine. Sein Land sei nicht direkt betroffen, wolle kein Öl ins Feuer gießen, aber auch nicht die Hände in den Schoß legen. Territoriale Integrität und die Souveränität müssten geachtet, die Prinzipien der UN-Charta müssten eingehalten und legitime Sicherheitsbedenken müssten ernst genommen werden. Es dürfe kein nuklearer Krieg geführt werden. Der Chefdiplomat warnte auch vor Angriffen auf Kernkraftwerke.

Ziel Chinas sei es, Friedensgespräche zu ermöglichen, sagte Wang. Es habe bereits kurz nach Ausbruch des Krieges einen Text für eine friedliche Lösung gegeben. Er wisse nicht, warum dieser Prozess nicht fortgeführt worden sei. Es gebe vielleicht Mächte, die "größere strategische Ziele" in dem Konflikt verfolgten. Diesen sei das Leben der Ukrainer egal.

Wang: Ballon-Abschuss "absurde und hysterische Reaktion"

In der sogenannten Ballon-Affäre attackierte der chinesische Chef-Diplomat die USA massiv. Bei dem Ballon habe es sich um ein unbemanntes Flugobjekt "ziviler Natur" gehandelt. Es sei versehentlich von seinem Kurs abgekommen.

Die USA hatten einen chinesischen Ballon per Rakete abgeschossen und vermuten, dass China mit Gerät Spionage betrieben hat. Wang nannte den Abschuss eine "absurde und hysterische Reaktion". Er sei eine Verletzung internationaler Praktiken. "Wir rufen die USA auf, in Zukunft solche absurden Handlungen zu unterlassen." Dass in den Vereinigten Staaten China als Bedrohung wahrgenommen werden, sei eine "Fehlwahrnehmung".

Wang wirft USA "Schmutzkampagne vor"

Den USA warf Wang in diesem Zusammenhang eine Schmutzkampagne vor. Diese werde Auswirkungen auf die US-amerikanisch-chinesischen Beziehungen haben. Für China gelten dem Chef-Diplomaten zufolge wiederum drei Grundsätze im Verhältnis mit den USA: gegenseitiger Respekt, friedliche Koexistenz und Zusammenarbeit.

US-Präsident Joe Biden hatte den Abschuss jüngst verteidigt, aber zeitgleich das Gespräch mit Peking gesucht. "Ich entschuldige mich nicht für den Abschuss dieses Ballons", sagte Biden am Donnerstag in Washington. China habe die Souveränität der Vereinigten Staaten verletzt. Das sei nicht hinnehmbar. Gleichzeitig erwarte er, mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu sprechen.

Von der Leyen: Mehr in Verteidigung investieren

Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) gefordert, Europa müsse mehr in die Verteidigung investieren. Es gelte, die Produktion anzukurbeln, insbesondere von standardisierten Erzeugnissen wie zum Beispiel Munition. Dies sei nötig, um der Ukraine zu helfen.

Von der Leyen mahnte, Kiew müsse die Unterstützung erhalten, die sie benötige, damit die "imperialistischen Ambitionen" des russischen Präsidenten Wladimir Putin scheitern. Die Ukraine müsse in der Lage sein, zu gewinnen. Die internationalen Partner müssten deutlich machen, dass sie niemals akzeptieren werden, dass Putin das Völkerrecht mit Füßen trete.

Marin: "Haben bei der Krim einen großen Fehler gemacht"

Die finnische Präsident Sanna Marin nannte den Krieg in der Ukraine einen "Krieg um Werte". Russland habe jegliche Regeln der internationalen Ordnung verletzt. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Ukraine auf jeden Fall gewinnt, damit unsere Regeln und Werte gesichert werden", sagt Marin.

Zu Frage, wie ein Sieg der Ukraine aussehen kann, erklärte Marin: "Es ist an den Ukrainern zu sagen, was ihre Bedingungen für einen Sieg sind." Sie müssten entscheiden, wann es so weit ist. Bis dahin wolle man mit der Unterstützung Kiews weitermachen, solange es nötig sei, so Marin weiter. Dabei müssen es auch das Ziel sein, schneller bei der Produktion von Rüstungsgütern zu sein.

Die finnische Präsidentin räumte ein, dass man in der Vergangenheit naiv gewesen sei. Man habe noch vor einem Jahr alles getan, um eine diplomatische Lösung zu finden. Es sei aber klar gewesen, dass es einen russischen Angriff geben würde. Marin blickte auch zurück auf 2014: "Im Rückblick haben wir bei der Krim einen großen Fehler gemacht", sagte sie in Hinblick auf die Einnahme der Halbinsel durch russische Truppen. "Wenn wir da besser reagiert hätten, dann wäre der Krieg nicht passiert", glaubt Marin. Man habe aber seine Lektion gelernt. "Wir dürfen nicht wieder so naiv sein."

Finnische Präsidentin: Nato-Beitritt mit Schweden

In München betonte Marin erneut, dass man gemeinsam mit Schweden in die Nato eintreten wolle. Die Türkei blockiert gegenwärtig den Beitritt Schwedens. Es gab Gerüchte, dass Finnland auch allein Teil des Militärbündnisses werden könnte. Dem widersprach Marin: "Wir möchten gemeinsam Mitglied werden, weil das im Interesse aller ist." Diese Signale habe man an die Türkei und an Ungarn gesendet – die beiden einzigen Nato-Länder, die den Beitritt Finnlands und Schwedens bisher nicht im Parlament ratifiziert haben.

Den Wunsch Finnlands, Teil der Nato zu werden, bezeichnete sie als "Akt des Friedens". Es sei die einzige Handlung, die Russland verstehe. Zwar sei Unabhängigkeit das Wichtigste für die finnische Bevölkerung. Doch der russische Angriffskrieg habe deutlich gemacht, dass es diesen Schritt brauche.

Mit Informationen von Reuters.