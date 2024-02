Betrugsprozess: Trump muss über 360 Millionen Dollar zahlen

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in seinem New Yorker Zivilprozess wegen Finanzbetrugs zu einer Geldstrafe von 364 Millionen Dollar (337 Millionen Euro) verurteilt worden. Richter Arthur Engoron erließ für Trump am Freitag zudem ein dreijähriges Geschäftsverbot im Bundesstaat New York. Trump darf auch keine Kredite von New Yorker Banken mehr erhalten. Für Trumps Söhne Eric Trump und Donald Trump Jr. verhängte das Gericht ein zweijähriges Verbot von Führungspositionen in Unternehmen des Staates.

Prozess um Betrugsvorwürfe

Trump und seine Söhne Donald Junior und Eric standen vor Gericht, weil sie Jahre hinweg die Vermögenswerte des Familien-Immobilienimperiums künstlich aufgebläht haben sollen, um bessere Konditionen für Kredite zu bekommen.

Mit Informationen von dpa und AFP