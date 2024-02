Gefängnisverwaltung: Kreml-Kritiker Nawalny ist tot

Alexej Nawalny, prominentester Kritiker der Kreml-Führung und von Präsident Walsimir Putin, ist tot. Nawalny starb am Freitag in der Strafkolonie in der russischen Polarregion, wie die Gefängnisbehörden mitteilten. Die Gründe für seinen Tod würden untersucht, hieß es weiter.

Der 47-Jährige hat eine jahrelange Haft in einer Strafkolonie verbüßt. Verurteilt wurde Nawalny unter anderem wegen Extremismus, ein Vorwurf, den er stets bestritten hatte. Seine politische Bewegung wurde verboten, enge Mitarbeiter wurden inhaftiert oder flohen ins Ausland.

Mehr in Kürze bei BR24.