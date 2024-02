Wie YouTuber Donald Trump zur Weißglut bringen

Die Rolle des Lincoln Project in der politischen Landschaft

Hinter dem Lincoln Project steht eine Gruppe ehemals einflussreicher republikanischer Berater und Strategen, die die Initiative 2019 gegründet haben. Einer ihrer prominentesten Köpfe ist der Washingtoner Anwalt George Conway. Der Republikaner ist häufiger Gast bei CNN und MSNBC und gilt als ausgewiesener Trump-Kritiker. Er ist noch mit Trumps Beraterin Kellyanne Conway verheiratet, das Paar hat jedoch die Scheidung eingereicht.

Das Hauptziel der Organisation war die Wiederwahl Trumps bei den Präsidentschaftswahlen 2020 zu verhindern. Die Gruppe löste sich jedoch nicht auf, da schnell klar wurde, dass Trump sich nicht aus der US-Politik zurückziehen würde.

Unterstützung für Joe Biden

Wie vor vier Jahren unterstützen die Aktivisten Joe Biden. In ihren Videos lassen sie kein gutes Haar am Kandidaten Trump. So trägt ein an Weihnachten veröffentlichtes 40-sekündiges Video den Titel “Trump stinkt”. Es zeigt Szenen von Müllhalden, Tierkot, schmutzigen Windeln und verschimmeltem Käse. Am Ende des Clips fragt eine weibliche Stimme aus dem Off: “Donald, bist du das?", während im Hintergrund Fliegen summen.

Werber sind begeisert über die innovativen Ideen

Marketingexperten bescheinigen den Machern hinter dem Lincoln Project (Motto: Den Trumpismus besiegen) nicht nur hohe Professionalität, sondern oft auch große Effizienz. Sie hätten die Art und Weise, wie politische Werbespots gemacht werden, verändert. Das Politmagazin “The New Republic” schrieb über das Lincoln Project, dass sie "Schläge austeilen, die sich demokratische Parteifunktionäre oft nicht trauen”.

Kreative und umstrittene Werbestrategien

Rick Wilson ist einer der kreativen Köpfe hinter den Videos. Er freut sich jedes Mal, wenn Trump seinem Team mit einer Verleumdungsklage droht. Wilson greift dann meist selbst zum Telefon und antwortet Trump in einer Videobotschaft, wie nach dessen nächtlichem Social-Media-Post. “Vor etwa 530 Tagen hast du angekündigt, mich zu verklagen, weil wir im Fernsehen gemeine Dinge über dich gesagt haben. Aber nichts ist passiert. Und warum nicht? Weil Du ein pabx bist”. (pabx ist eine Abkürzung und steht für das Schimpfwort “Punk ass bitch” - die Redaktion).

In dem Video beschuldigt Wilson Trump, derjenige zu sein, der verhindert habe, dass die US-Grenze sicherer werde. Er sei ein nihilistischer Spinner, weniger gebildet als er glaube und schwerer als er denke. Wilson verspricht: “Donald, wir werden dir in den Arsch treten". Solche Worte kommen an.

Die Wutausbrüche Trumps sorgen bei Wilson und seinem Team regelmäßig für Schenkelklopfer, weil der ehemalige Immobilien-Unternehmer ihnen dadurch noch mehr Abrufe und Aufmerksamkeit verschafft.

Finanzielle Unterstützung und Spendenaufkommen

Wilsons Wortwahl ist nicht nur für amerikanische Verhältnisse ungewöhnlich hart. Der Bezahlsender Showtime drehte sogar eine Dokumentation über die Lincoln-Leute. Doch die Gruppe hatte auch mit negativen Schlagzeilen zu kämpfen. Der Vorwurf lautete nicht nur, dass die Macher ihren eigenen Firmen Aufträge für die Produktion von Werbespots und Online-Werbung zuschanzten.

Ein weiterer Vorwurf lautete, einer der Macher habe sich sexuell anzüglich gegenüber jungen Männern im Team geäußert. Der Mitbegründer zog sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe aus der Initiative zurück.

Finanzielle Probleme scheint die Initiative dennoch nicht zu haben. Allein im ersten Halbjahr 2023 haben sie mehr als 3,6 Millionen Dollar an Spenden erhalten.