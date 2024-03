Besorgnis nach BR-Bericht über rechtsextreme AfD-Mitarbeiter

Die AfD-Fraktionsführung hat einen BR-Bericht über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AfD mit Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen zurückgewiesen. Den Recherchen des BR zufolge beschäftigen die AfD-Fraktion und ihre Abgeordneten mehr als 100 Mitarbeiter, die in vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Organisationen aktiv sind. Unter ihnen befinden sich demnach Aktivisten aus dem Umfeld der "Identitären Bewegung", ideologische Vordenker aus der "Neuen Rechten" und mehrere Neonazis.

Während Spitzenpolitiker von SPD, Union, Grünen und FDP Konsequenzen fordern, spricht die Fraktionsspitze der AfD von einer "Kampagne". Tino Chrupalla, Vorsitzender der Fraktion, sagte, die Mitarbeiter seien "unser höchstes Gut" und schützenswert. Die Berichterstattung über die Mitarbeiter der Fraktion und der Abgeordneten nannte er "diffamierend und diskreditierend". Die Mitarbeiter würden gute Arbeit leisten. Jene Mitarbeiter, die einen Hausausweis haben, seien auch vom Bundestag geprüft worden. Sie seien "unbescholtene Bürger, gegen die nichts vorliegt".

Alice Weidel, ebenfalls Fraktionschefin der AfD, sagte, die Recherche sei "politisch aufgeladen, um die AfD weiter zu diskreditieren". Eine Einstufung von Organisationen durch den Verfassungsschutz als rechtsextrem "interessiert mich überhaupt nicht, weil es ein Werturteil ist", sagte Weidel. Sie sprach von einer "Medienkampagne". Der Bericht sei "lächerlich, an den Haaren herbeigezogen". Es würde mit "offensichtlichen, rufschädigenden Mitteln" gearbeitet. Das, was Journalisten schrieben, sei "Grütze", so die AfD-Chefin. "Das ist alles so dummes Zeug."

Video: AfD-Reaktionen auf BR-Recherche