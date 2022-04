DeutschlandTrend: Mehrheit hätte Impfpflicht richtig gefunden

Dass Corona-Infizierte sich auch künftig verpflichtend für einige Tage in Isolation begeben müssen, befürwortet eine Mehrheit der Deutschen. In dieser Woche hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern zunächst verkündet, ab Mai werde eine solche Isolation nur noch empfohlen, nicht aber verpflichtend vorgeschrieben.

Diese Entscheidung wurde inzwischen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach als Fehler bezeichnet und zurückgenommen. Zwei Drittel der Deutschen (68 Prozent) hätten den Wegfall der Isolations-Pflicht falsch gefunden; 28 Prozent hätten ihn hingegen befürwortet.

Kritik gegenüber Ukraine-Kurs der Bundesregierung wächst

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine treibt fast alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland (91 Prozent, +2 im Vergleich zu März) weiterhin vor allem die Sorge um die Menschen in der Ukraine um. Mit jeder Woche, die der Krieg andauert, wird das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer größer und vor allem sichtbarer, wie zum Beispiel in Butscha in den letzten Tagen.

Wohl auch unter diesem Eindruck hat sich die Stimmung deutlich verschoben, was die Reaktion der Bundesregierung auf den russischen Einmarsch in der Ukraine angeht. Hatte vor vier Wochen noch eine knappe Mehrheit der Deutschen die Meinung geäußert, dass die Reaktion der Bundesregierung angemessen war, so sind es aktuell nur noch 37 Prozent, die das sagen (-16). Dagegen meinen derzeit 45 Prozent (+18), dass die Regierung nicht weit genug gehe.