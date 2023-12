Anklage gegen "Reichsbürger"-Gruppe um Prinz Reuß erhoben

Medienberichten zufolge hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen zehn mutmaßliche Mitglieder des Netzwerks sogenannter Reichsbürger um den Frankfurter Geschäftsmann Heinrich XIII. Prinz Reuß erhoben.

Es handle sich um den harten Kern der Verschwörer, berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Montag. Einer der Betroffenen sei Reuß selbst, eine andere die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann. Die Bundesanwaltschaft wollte sich auf MDR-Anfrage nicht äußern und erklärte, dass über Anklageerhebungen nur per Pressemitteilung informiert werde.

Razzia gegen "Reichsbürger"-Netzwerk vor einem Jahr

Dem Bericht zufolge wurden die zehn Menschen vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main angeklagt. Auch der "Spiegel" berichtete von der Anklage. Das mutmaßliche Netzwerk war bei einer bundesweiten Razzia am 7. Dezember 2022 aufgedeckt worden. Seine Mitglieder sollen geplant haben, das demokratische System mit Gewalt zu stürzen.

Ein Kommando von bis zu 16 Personen habe Regierungsmitglieder und Abgeordnete in Handschellen abführen sollen, hieß es im März dieses Jahres in einem Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH). Einer der Beschuldigten hatte laut BGH nach dem Stand der Ermittlungen in Berlin schon die Örtlichkeiten ausgekundschaftet, Fotos gemacht und eine Namensliste von Politikern, Journalisten und anderen Personen des öffentlichen Lebens erstellt.

Terrorvereinigung wollte offenbar politisches System stürzen

Die ebenfalls festgenommene frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann habe "verschiedene Mitglieder der Vereinigung über Anwesenheitszeiten von Abgeordneten und Regierungsmitgliedern" informiert. Außerdem habe sie geplant, das Reichstagsgebäude gemeinsam mit einem anderen Beschuldigten zu betreten.

Bei der Razzia am 7. Dezember waren 25 Männer und Frauen festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft führte in dem Komplex zwischenzeitlich 61 Personen als Beschuldigte. Sie sieht in der Gruppe eine Terrorvereinigung, die das politische System in Deutschland stürzen wollte.