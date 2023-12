Skilift-Unfall im Allgäu: Junge stürzt acht Meter in die Tiefe

Ein sieben Jahre alter Junge ist etwa acht Meter tief aus einem Skilift im Allgäu gefallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Bügel des Sessellifts in Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) vor dem Unfall am Sonntag nicht richtig schließen lassen.

Kleiner Junge stürzt acht Meter in die Tiefe

Die Mutter des Jungen habe noch versucht, ihn festzuhalten. Das Kind sei aber letztlich auf eine Piste gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt. Er wurde demnach mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Erst am Freitag waren in Österreich eine Mutter und ihr Sohn acht Meter aus einem Sessellift in die Tiefe gestürzt. Der Vierersessel, in dem die Österreicherin mit ihrem Sohn und Mann saß, sei aus ungeklärter Ursache plötzlich rückwärts gerutscht und auf den unbesetzten nachkommenden Sessel geprallt, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol. Das Unglück passierte in Schwendau im Zillertal.

Skilift-Unfall im Zillertal – Mutter schwerverletzt

Der Vater habe sich halten können, aber die 38-jährige Mutter und der elfjährige Sohn seien in das schneebedeckte Gelände unter dem Lift gestürzt. Die Frau habe schwere Verletzungen im Bereich des Rückens und Beckens erlitten. Sohn und Ehemann seien auch verletzt worden, nähere Angaben machte die Polizei zu ihnen aber nicht. Die Familie sei mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck gebracht worden. Die Sesselbahn habe den Betrieb vorerst eingestellt.

Immer wieder kommt es auf Sesselliften zu folgenschweren Unfällen. Im August war ein 65-jähriger Münchner seinen schweren Verletzungen erlegen, nachdem er in Andelsbuch in Vorarlberg (Österreich) nach einem technischen Defekt aus einem Sessellift gestürzt war.

